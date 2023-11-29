عاجل في السعودية... أحياء كاملة سيتم هدها في هذه المنطقة، وخريطة ذكية تكشف كل التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أطلقت أمانة جدة خريطة هدد جدة الجديدة Smart map jeddah.. واسماء المناطق العشوائية التي سيتم إزالتها، وخريطة Smart map jeddah، هي خريطة ذكية تساعد في التعرف على المناطق العشوائية التي سيتم ازالتها في مدينة جدة بهدف تحسين المنظر العام للمدينة والتخلص من العشوائيات التي تشوه المنظر العام للأحياء وتؤثر سلباً على البيئة المحيطة.

تم إطلاق خريطة هدد جدة الجديدة لعام 2023، وهي خريطة ذكية تهدف إلى تسهيل التنقل في المدينة وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تحسين في البنية التحتية والخدمات العامة وتشمل الخريطة المناطق العشوائية التي سيتم إزالتها وإعادة تطويرها، والتي تشمل مناطق البلد، والشرفية، والواحة، والصفا، والفيصلية.

وسيتم إزالة هذه المناطق العشوائية بشكل تدريجي وتحويلها إلى مساحات خضراء ومناطق ترفيهية وسكنية جديدة وسيتم العمل على تطوير البنية التحتية للمناطق الجديدة بما في ذلك الطرق والصرف الصحي والكهرباء والمياه والاتصالات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة المملكة العربية السعودية لإزالة المناطق العشوائية وتطوير المدن وتحسين الحياة العامة للمواطنين والمقيمين ويهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة أفضل للمجتمعات المحلية.

خريطة جدة الذكية للهدد وإزالة العشوائيات

أعلنت الأمانة العامة عن إطلاق الخريطة الذكية الجديدة لهدم العشوائيات في مدينة جدة، وذلك عبر الموقع وقد اقترحت الأمانة عددًا من المشاريع هدم العشوائيات الموجودة في بعض مناطق المدينة.

بهدف إعادة تطوير هذه المناطق وتحويلها إلى مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات السكان وتوفر لهم جميع الخدمات الأساسية وتتضمن هذه المشاريع إعادة هيكلة وتطوير المناطق المعنية، وتلبية جميع متطلبات السكان، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، ويتم تنفيذ كل هذه الإجراءات بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن تطهير العشوائيات في جدة ويهدف هذا العمل إلى تحسين جودة الحياة في المدينة وتوفير بيئة حياة صحية وآمنة للمواطنين.

كيف اعرف مناطق الهدد في جده؟

يبحث بعض سكان مدينة جدة عن طريقة لمعرفة ما إذا كانت منطقتهم ضمن مناطق الهدد في المدينة يمكن الاستفادة من خريطة جدة الإلكترونية الذكية للهدد للحصول على هذه المعلومات يمكن للمستخدمين الدخول إلى الخريطة، وكتابة اسم المنطقة التي يعيشون فيها لمعرفة ما إذا كانت ضمن مناطق الهدد أم لا يمكن أن تكون هذه الخريطة مفيدة للسكان الذين يرغبون في معرفة المناطق التي تشكل خطرًا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

ما هي الأحياء التي ستزال في جدة؟

تم الإعلان سابقاً عن تغيير جدول أعمال الإشعار، فصل الخدمات، والإزالة في عدة أحياء، وهي: المنتزهات، قويزة، العدل والفضل، أم السلم، وك 14 الشمالي وسيتم استكمال عمليات الإشعار وفصل الخدمات في الأحياء المتبقية، وذلك وفقًا للخطة التنفيذية المعلنة مسبقاً، حتى يتم الوصول إلى مرحلة الإزالة الكاملة.