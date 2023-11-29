دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعلمي طريقة عمل الفشار بالكراميل. يعد الفشار من الأطعمة التي يمكن اعتبارها وجبات خفيفة للأطفال والكبار. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية وينصح خبراء التغذية الذين يتبعون نظاماً غذائياً بتناول كوب من الفشار بين الوجبات. انتشر الفشار بالكراميل خلال هذه الفترة، وهو ما يحبه الكثير من البالغين. ويشتريه الأطفال الصغار من المتاجر بأسعار باهظة، وتبحث الأمهات عن كل ما هو جديد في عالم المطبخ وعن التوفير، خاصة في الأطعمة الصحية التي يعرفن أصولها. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لك هذه الطريقة الصحيحة. تابعنا

تعلمي طريقة عمل الفشار بالكراميل

["خليكي ست بيت شاطرة".. تعرفي على طريقة عمل الفشار بالكراميل كالجاهز تمامًا بمكونات كلها من مطبخك.. إليكم المكونات!!]

يعد الفشار بالكراميل من أسهل الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، حيث أنها لا تحتاج إلى وقت وجهد.

تعرف على المكونات

كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي عديم الرائحة.

كوب من الماء.

ملعقة من البيكنج باودر.

قليل من الملح.

تعرف على خطوات تحضير الفشار

نحضر قدراً عميقاً ونضعه على النار مع ملعقتين كبيرتين من الزيت حتى يسخن جيداً.

ثم نضع كمية الفشار الموجودة لديك في القدر، ونضيف إليه الملح، ونحركه، ثم نغطي القدر، ونتركه على نار متوسطة، لمدة خمس دقائق، حتى نسمع صوت فرقعة الفشار.

في هذه الأثناء، ضعي مقلاة جانبية على نار متوسطة وضعي فيها كوباً من السكر واتركيه حتى يتغير لون السكر ويصبح بني اللون، ثم أضيفي ربع كوب من الماء، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من الزبدة أو السمن، ثم أضيفي ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ثم قومي بتحريك جميع المكونات جيداً، وبذلك يصبح لديك صوص الكراميل.

ثم نسكب الفشار فوق صوص الكراميل ونحركه جيداً.

ثم نضعها في صينية ونتركها حتى تبرد تماماً حتى نتمكن من فكها باليد ثم نضعها في أطباق التقديم.