دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الموز من الفاكهة المفضلة لدى الكثير لما يحتويه من فوائد وعناصر غذائية وبروتينات تساعدفي بناء الجسم، وفي المقابل يتخلص الكثير من الأشخاص من قشرة الموز والتي تتسبب في التزحلق ويظن الجميع أنه بلا فائدة، وبعد الآن سيتم الاحتفاظ بقشر الموز لما يحتويه من أهمية وبسبب دخوله في الوصفات الخاصة بالشعر والجسم والبشرة.

وصفة قشر الموز في علاج الشعر

تساعد وصفة قشرة الموز على علاج مشكلات الشعر وتعمل على تنعيمه وزيادة كثافته ويتم تحضير الوصفة عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

تقطيع قشرة الموز إلى قطع صغيرة.

وضعها في الشمس حتى تجف.

خلط مقدار 5 ملاعق من زيت الخروع و2 ملعقة من المايونيز مع قشر الموز حتى تتكون عجينة متماسكة.

فرد الخليط على الشعر والتأكد من وصوله إلى جذور الشعر، وترك الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة.

شطف الشعر بالماء الفاتر واستخدام الشامبو المفضل.

[إزاي بنرميه ومنعرفش إنه كنز ميتقدرش بتمن!! .. تعالى اقولك ممكن تعملي ايه بقشر الموز بدل ما ترميه وصفات مذهلة ونتايجها مضمونة 100% ..ضاع عمرنا وإحنا مش عارفين]

وصفات مذهلة من قشر الموز

لم تقتصر فوائد قشر الموز على تحضير الوصفات الخاصة بالشعر فقط بل يتم استخدامه في تحضير بعض الوصفات الأخرى المفيدة للبشرة والجسم ومنها:

تقطيع قشر الموز إلى قطع صغيرة.

يتم استخدام الجزء الداخلي من قشرة الموز ودعك الوجه بها لمدة 10 دقائق.

غسل الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار الوصفة.

وتساعد هذه الوصفة على التخلص من البثور وحب الشباب.