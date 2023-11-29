خليكي ست بيت شاطرة " .. ازاي تفصصي 10 كيلو " رمان" في ثواني فقط دون جهد يذكر ؟ .. طريقة ما تخطرش على البال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرمان من الفواكه التي يكثر وجودها في فصل الشتاء بشكل خاص ، حيث أنه من الفواكه التي يقبل على تناولها الجميع بفضل طعمه اللذيذ واللاذع في نفس الوقت والذي يضفي عليه نكهة مميزة ، فهناك من يرغبون في تناول الرمان في صورة حبيبات مطمورة في السكر مع القليل من الماء ، كما أن تناول عصير الرمان الطازج له فوائد صحية لا غنى عنها كل هذا الأمر يجعل ربات المنزل في حاجة إلى تقشير كميات كبيرة من الرمان في زمن قصير وهو الأمر الذي سنعمل على توضيح إحدى الطرق الرائعة والتي اثبتت نجاح كبير مع كل من تعرض لها بالتجربة

– الأدوات المطلوبة لتفريط الرمان

وعاء كبير.

ماء.

مصفاة.

سكين.

– طريقة تفريط الرمان

أولا نعمل على شطف الرمان بشكل جيد بالماء من أجل التخلص من اية عوالق أو أتربة

ثم تقطع إلى نصفين من خلال السكين.

يتم وضع نصف الرمانة في داخل وعاء

يتم غمرالإناء بالماء حتى يغمر نصف الرمانة

يتم وضع الإناء في الثلاجة لمدة ثلاثين دقيقة

بعد أن تمضي النصف ساعة نخرج الإناء من الثلاجة

ثم نضع مصفاة على صحن كبير

نحضر نصف الرمانه ثم نضغط عليها بقوة كافية من الجوانب

سوف تتساقط حبات الرمان من نصفي الرمانة إلى المصفاة.

قومي بتصفية حبات الرمان المتساقطة وضعيها داخل الصحن