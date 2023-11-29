كنز مالوش مثيل ”.. قشر البطاطس كنز أغلى من الذهب تعالي أقولك ممكن تستفيدي منه في ايه.. ضاع عمرنا واحنا بنرمية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -قشر البطاطس؛ فمن المؤكد أنها من أشهر أنواع الطعام التى لا غنى عنها في أي بيت مصري فإنها يتم تحضير الكثير من أنواع الأكلات وفي نفس الوقت تعتبر من الأطباق الجانبية التى يتم تحضيرها ولكن ما يجهله الكثيرون بأنه لها فوائد للشعر ويعالج مشاكل الشعر ولذلك سنتحدث عن أهم فوائد قشر البطاطس للشعر.

استخدام قشر البطاطس لشعر صحى ولامع

يوجد الكثير من الاستخدامات لتقشير البطاطس ولكن أشهر طريقة لاستخدام البطاطس كالتالى:

أولا غسل قشر البطاطس جيدا لإزالة الاتربة الموجودة بها.

وضعها في الخلاط أو العجان مع ربع كوب ماء وطحنها حتى تصبح شكل عجينة متماسكة القوام.

وضع العجينة على الشعر وفركها في الرأس حتى تصل إلى فروة الرأس وتركها على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب للشعر.

يتم استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع.

نصائح إضافية عند استخدام قشر البطاطس

من الأفضل استخدام قشر البطاطس الطازج للحصول على أفضل نتائج.

يمكن إضافة العسل أو زيت الزيتون أو زيت جوز الهند المفيدة للشعر.

أهم فوائد قشر البطاطس للشعر

قشر البطاطس كنز لا مثيل له ولا يجب الاستغناء عنه للاستفادة من فوائده المتعددة ومنها:

يحتوي على الفيتامينات والمعادن الأساسية التي لها دور في نمو الشعر وتقوية بصيلاته مثل الحديد، الماغنسيوم، والبوتاسيوم.

له دور في زيادة نمو الشعر في فترة قصيرة عند الانتظام على وصفة الاستخدام.

يعطى الشعر اللمعان والحيوية ويقويه ويمنع التساقط.

يعتبر أحد الوصفات الطبيعية الآمنة للشعر ولا تضر به كما أنه يوفر شراء الزيوت ومستحضرات الشعر الغالية الثمن.

له دور في تطهير فروة الرأس من البكتيريا والالتهاب كما أنه يعالج التقصف والهيشان ويعمل على ترطيب الشعر.