دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني العديد من النساء والفتيات من مشكلات ظهور الشعر الزائد بكثرة مما يسبب الشعور بالحرج والضيق الشديد إلى جانب الاحساس بعدم الثقة بالنفس، لهذا تبحثن دائماً عن أفضل الوصفات الطبيعية والخلطات المجربة للتخلص من هذه المشكلة المؤرقة والتمتع ببشرة ملساء ناصعة البياض وجذابة خالية من الشعر الزائد والتصبغات أيضاً، لذلك نقدم لكم اليوم وصفة جبارة من مكونات طبيعية مفيدة ومغذية وهي وصفة الفازلين والملح الرهيبة في إزالة الشعر الزائد بدون ألم وبلا أي آثار جانبية على البشرة.

مكونات وصفة الفازلين مع الملح لإزالة الشعر الزائد

تعد تلك الوصفة من أفضل الوصفات المجربة والفعالة لما لها من مكونات طبيعية مغذية منها الفازلين الذي يساعد على ترطيب البشرة بعمق والحماية من الاحمرار والحساسية، إلى جانب خصائص الملح الجبارة في تقشير البشرة من الجلد الميت وإزالة الشعر تماماً من الجذور، ولتحضير هذه الوصفة الطبيعية يجب توفر المكونات التالية:

خمس ملاعق كبيرة من الفازلين الطبيعي.

ملعقتان كبيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

["الكل هينبهر من جمالك وحلاوتك".. تعرفي على الوصفة الجبارة من "الفازلين والملح" لإزالة الشعر الزائد في ثواني معدودة... هتندمي إنك معرفتهاش من زمان!!!]

خطوات تحضير وصفة الفازلين مع الملح

إليكي سيدتي طريقة بسيطة وفعالة في إزالة الشعر الزائد من الجسم بدون الشعور بالألم ونتائج مذهلة لن تصدقيها عن طريق إتباع الخطوات البسيطة الآتية:

نخلط الفازلين مع الملح جيداً حتى تختلط المكونات تماماً.

نضيف زيت اللوز الحلو وكذلك زيت جوز الهند إلى الخليط مع الاستمرار في المزج.

نمزج الخليط جيداً حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

نقسم المعجون ونوزعه بالتساوي على المناطق المراد إزالة الشعر الزائد منها.

نترك الخليط على البشرة لمدة 20 دقيقة ثم نشطف المعجون جيداً بالماء الفاتر.

نكرر تلك العملية مرة واحدة كل أسبوع للحصول على النتائج المدهشة المرغوبة.