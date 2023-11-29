كانت فين من بدري».. خلاص مفيش حجارة ريموت تاني طريقة جهنمية لتشغيل اي ريموت بدون حجارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير من الاشخاص في الوقت الراهن من تشغيل الريموت وغلاء حجارة الريموت او تشغيل جهاز الدش هذه الفكرة المذهلة تعمل علي تسهيل حياتك وتخلصك من البحث عن البطاريات ، من قديم الازل ونحن نبتكر ونبحث عن حلول تجعل حياتنا أسهل وتوفر الوقت والجهد هذا يجعلنا نعيش في عصر سريع التطور، حيث يُبتكر العديد من الأفكار والاختراعات التي تسهم في تحسين جودة حياتنا إلى جانب التقدم التكنولوجي والاختراعات التي تضيف لنا وسائل الراحة، نبحث أيضًا عن طرق لتوفير الاموال وتقليل التكاليف في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة لذلك، وجدنا لكم تلك الطريقة المذهلة للاعتماد على البطاريات عند نفادها فجأة.

اختراع بديل الحجارة

يقوم الانسان بالتفكير كثير حتي يطور من وضعه الحالي، يقال أن “الحاجة أم الاختراع” وهذا يدل علي أن الإنسان يقوم بتجربة كل ما هو جديد وتطويره ايضا وهذا يحدث عندما يواجه تحديات أو نقصًا في الموارد في هذا السياق، هناك ابتكار يعتمد بشكل أساسي على استخدام ورقة من الألومنيوم (القصدير)، وهي المادة المتاحة في معظم المنازل وتستخدم عادة في المطبخ يتم استخدام هذه الورقة كبديل للبطارية في أجهزة التحكم عن بعد عندما تنفد البطاريات العادية ومع ذلك، يجب أن يكون هناك بطارية تعمل بشكل جيد على الأقل في الريموت لكي يمكن تعويض النقص باستخدام ورقة الألومنيوم هذا الابتكار يُظهر كيف يمكن للإبداع والاستفادة من المواد المتاحة في المنزل أن يساهمان في حل مشاكلنا اليومية ببساطة وبدون تكلفة إضافية.

طريقة استخدام بديل البطارية لعمل الريموت أو الأجهزة الأخرى

لإعداد بديل للبطارية في الريموت، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بتجهيز ورقة من الألومنيوم بحيث تكون بنفس حجم البطارية التي تحتاجها.

ثم ضع ورقة الألومنيوم في مكان البطارية التي لا تعمل، وتأكد من أن الورقة تلامس طرفي البطارية السالب والموجب.

قم بوضع بطارية جديدة في المكان الآخر للتحكم عن بعد.

بعد ذلك، يمكنك تشغيل الريموت بشكل طبيعي 100٪.

هذه الخطوات البسيطة تساعد في حل مشكلة نفاد البطاريات في الريموت وتوفير بديل سريع ومؤقت باستخدام ورقة الألومنيوم