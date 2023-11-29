"خراب بيوت مستعجل"...جهاز منزلي يسبب ارتفاع "فاتورة الكهرباء" للضعف ...هيخرب بيتك وانت متعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يواجه العديد من الأفراد تحديات فيما يتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء نتيجة لاستخدام الأجهزة الكهربائية المتنوعة يظهر أن هناك اعتقاداً شائعاً بين الناس حول الجهاز الرئيسي الذي يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء، وغالباً ما يُربط ذلك بجهاز التكييف ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن هذا الاعتقاد قد يكون مضللاً، حيث توجد بعض الأجهزة الأخرى التي قد تستهلك كميات أكبر من الكهرباء، لضمان فهم أفضل لأسباب ارتفاع فواتير الكهرباء، يجب على الأفراد أن يأخذوا في اعتبارهم الأجهزة الكهربائية الصغيرة والتي قد لا تلفت الانتباه بشكل كبير، مثل الشواحن والأجهزة في وضع الاستعدا كما ينبغي عليهم متابعة وفحص استهلاك الكهرباء الشهري لديهم لتحديد المصادر الرئيسية للاستهلاك واتخاذ إجراءات لتقليلها في النهاية، يعد التوعية بأساليب فعالة لتوفير الطاقة أمرًا حيويًا لتحقيق توازن في استخدام الكهرباء وتقليل تكلفتها.

جهاز بداخل المنزل يسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء

تعتبر غسالة الأطباق من الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والكهرباء في المنزل، مما يتسبب في زيادة الفاتورة الكهربائية بشكل ملحوظ يظهر أن استهلاك الكهرباء الذي تقوم به غسالة الأطباق يفوق تأثير أجهزة أخرى في المنزل، وعلى الرغم من أنها تعتبر واحدة من الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك البنكي الكبير، فإنها في الوقت نفسه تعد ضرورية وأساسية للحياة اليومية، يمكن للأفراد تحقيق توازن بين الحاجة إلى استخدام غسالة الأطباق وبين تحديد اللحظات المناسبة لتشغيلها، مما يساعد في تقليل الاستهلاك الكهربائي بالإضافة إلى ذلك، يفضل اختيار غسالات الأطباق ذات كفاءة الطاقة والتي تستخدم تقنيات حديثة لتوفير الطاقة، وهذا يمكن أن يسهم في تقليل تأثيرها على فاتورة الكهرباء.

بعض النصائح التي يمكن اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق فواتير أقل

اختيار أجهزة ذات كفاءة طاقوية: يعد اختيار الأجهزة ذات الكفاءة العالية أمرًا حيويًا عند شراء الأجهزة الكهربائية، يفضل اختيار الطرازات التي تتميز بفعالية في استهلاك الطاقة لتقليل تكلفة الكهرباء.

تفعيل زر توفير الطاقة في الغسالة: يمكن تحقيق توفير إضافي من خلال تفعيل زر توفير الطاقة في الغسالة هذا الزر يساهم في فصل الغسالة بعد اكتمال عملية التجفيف، مما يقلل من استهلاك الكهرباء بشكل فعّال.

ضبط درجات الحرارة: يُفضل عدم رفع درجات الحرارة إلى مستويات عالية فتشغيل الأجهزة عند درجات حرارة أقل، مثل 40 درجة مئوية على سبيل المثال، يقلل من استهلاك الكهرباء بكميات أكبر.

إيقاف تشغيل الأجهزة في حالة عدم الاستخدام: يعتبر إيقاف تشغيل الأجهزة عند عدم الحاجة إليها إجراءًا فعّالًا لترشيد الاستهلاك، سواء كان ذلك بإيقاف تشغيل الأضواء أو فصل الأجهزة عن التيار الكهربائي.