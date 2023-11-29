فكرة جهنمية!!.. لو نسيت مفتاحك اليك طريقة بسيطة وسهلة لفتح اي باب أو قفل بدون مفتاح .. متشلش هم تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الامور التي تشغل عقولنا لدرجة قد تجعلنانتناسي أهم الأشياء في يومنا ،ولعل من أكثر المشاكل التي تحدث بسبب ذلك هو نسيان او ضياع مفتاح باب الشقة الخاصة بك أو أي مفتاح أخر خاص بأي قفل عادي لديك، ولم تجد حيلة لفتحه نهائيا، لكن هناك طريقة بسيطة وسهلة لفتح اي باب بدون مفتاح بسبب تكرار فقدان المفتاح أو نسيانه وفي هذه الحالة سوف يحتاج الشخص إلى حيلة من أجل فتح الباب المقفول دون أن يضطر إلي كسر الباب أو حدوث خسائر فيه.

طريقة فتح اي قفل بدون مفتاح

العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها فتح القفل ولكن قبل البدء يجب التحذير من عدم استخدامها لأغراض غير قانونية .

هناك طريقة حديثة من أجل فتح الاقفال المغلقة بدون مفتاح ويتم ذلك من خلال استخدام بطاقة الائتمان الخاص بك حيث تنجح هذه الطريقة بكل سهولة في فتح كافة الاقفال المغلقة.

يمكنكم القيام بإدخال البطاقة بين القفل والإطار بشكل مستوي.

الخطوة الثانية هي ثني البطاقة من الخلف من أجل إعادة القفل مكانة داخل الباب سوف تجد أن المفتاح اصبح مفتوح أمامك.

يجب عليكم استخدام بطاقة الائتمان المنتهية لأن البطاقة يمكن أن تتعرض للكسر.

[“هتفتحه من غير ماتكسره” .. طريقة سحرية ومجربة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. استخدمها في الحلال بس!!!]

“هتفتحه من غير ماتكسره” .. طريقة سحرية ومجربة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. استخدمها في الحلال بس!!!

طريقة آخري لفتح القفل بدون مفتاح

يمكنكم بدلاً من أن استخدام بطاقة الائتمان يمكنكم استخدام صور الأشعة القديمة ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:

أولا يتم إدخال طرف صورة الأشعة في ثقب الباب.

ثانيا يجب أن يتم هز الباب عدة مرات حتى تصبح صورة الأشعة على تماس مع لسان القفل.