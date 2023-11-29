دوت الخليج - كتب احمد صلاح - «الذهب »من المعادن الثمينة التي يُستخدم في صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة، ويُعرف بلونه الأصفر اللامع ووزنه الثقيل، ولذلك فهو يُعد هدفًا شائعًا للغش، وهناك عدة طرق يمكن من خلالها التفرقة بين الذهب الأصلي والمزيف، يجب أن تكون المنتجات مختومة ومعتمدة من قسم الأختام والموازين، كما يُفضل الحصول على فاتورة تفصيلية تثبت عملية الشراء“، وأشار إلى أن هذه الخطوات تساهم في ضمان شراء آمن وموثوق، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالضوابط والتحقق من الأوراق والشهادات الضرورية عند اختيار المنتجات الذهبية.

["عشان ميضحكشي عليك "...كيفية التفرقة بين «الذهب» الأصلي والمزيف؟!.. علامات هتساعدك للتفرقة بينهم.. الجن الازرق ميعرفهاش!!]

كيفيه التفرقه بين الذهب الأصلي والمغشوش

عدم وجود مواد مضافة: يشدد على أن الذهب الخالص لا يحتوي على أي مواد مضافة، وهو غير جاذب للمغناطيس ولا يحتوي على معادن أخرى.

فحص الختم الأصلي: يشير إلى أهمية فحص القطعة الذهبية للتأكد من وجود الختم الأصلي، وهو عنصر رئيسي في التحقق من صحة المنتج.

عدم التسبب في تفاعلات غير مرغوبة: يلاحظ أن الذهب الحقيقي لا يسبب ظهور معادن أو رائحة كريهة على اليدين عند تفتيشه.

استقرار اللون ومقاومة للصدأ: يشير إلى أن اللون الذهبي يظل ثابتًا، وأن الذهب لا يصاب بالصدأ ويحتفظ بمظهره الأصلي، مما يجعله مقاومًا للتأثيرات البيئية.

عدم التفاعل مع الأحماض: يوضح أن الذهب لا يتفاعل مع الأحماض، مما يعزز تميزه كمعدن نقي وغير قابل للتأكسد.

["عشان ميضحكشي عليك "...كيفية التفرقة بين «الذهب» الأصلي والمزيف؟!.. علامات هتساعدك للتفرقة بينهم.. الجن الازرق ميعرفهاش!!]

علامات اخري هتساعدك للتفرقة بين الذهب الأصلي والمغشوش

وهناك طرق اخري يمكن من خلالها التفرقة بين الذهب الأصلي والمزيف، ومن أبرزها:

1. الوزن:

الذهب الأصلي له وزن ثقيل نسبيًا، لذلك إذا وجدت قطعة ذهبية خفيفة بشكل غير طبيعي، فمن المرجح أنها مزيفة.

2. اللون:

الذهب الأصلي له لون أصفر لامع مميز، أما الذهب المزيف فقد يكون بلون أصفر باهت أو بني أو أبيض.

3. الختم:

يجب أن تحمل كل قطعة ذهبية ختمًا يوضح عيار الذهب، فإذا لم تكن هناك علامة، فمن المحتمل أن تكون قطعة الذهب مزيفة.