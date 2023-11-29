دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ميزة وضع الطيران هي من أهم وأقدم المميزات التي تم إضافتها الي الهواتف الذكية ، في البداية كان يتم استخدامها فقط عند ركوب الطائرة وهذا ما يعتقده البعض حتي يومنا هذا، وهي أنها تستخدم عند ركوب الطائرة إلا أنها يمكن استخدامها في بعض الوظائف الهامة للمستخدم مثل عدم استهلاك بيانات الهاتف وعدم استخدام خدمة البلوتوث، بالاضافه إلى إيقاف شبكات الإنترنت والعديد من الخدمات الكثيرة ، وغيرهم الكثير ، فيجب معرفة أهمية تلك الخاصية وكيفية الاستفادة منها .

أهم المميزات التي تحصل عليها عند تفعيل وضع الطيران في الهاتف:

يتم الحفاظ على هاتفك الجوال من عبث الأطفال لأنه مع تفعيل خاصية وضع الطيران يتم إيقاف الاتصال الشبكي وبذلك يبعد عنه الأطفال.

الحفاظ على حساباتك الخاصة بمنصات التواصل الإجتماعي من استخدام الأطفال، ويتم شحن البطارية كاملة في وقت قصير عند تفعيل خاصية وضع الطيران .

حماية عمر البطارية نظراً لعدم تشغيل التطبيقات والبرامج المستهلكة للطاقة بشكل كبير.

المحافظة على باقة الإنترنت من الاستهلاك الزائد للإنترنت.

المحافظة على بياناتك الشخصية من الوصول إلى الآخرين مع إيقاف خاصية البلوتوث.

["ازاي ضاعت حياتنا واحنا مانعرفش أهميته" .. شاهد ماذا يحدث عند تشغيل هاتفك على وضع الطيران .. شئ لا يصدقه عقل!!!]

ضاع عمرنا ومنعرفش حاجة عن اهميتها .. ماذا يحدث عند تشغيل الهاتف على وضع الطيران..لن تصدق ما اهميتها!!

ماذا يحدث عن تفعيل وضع الطيران على الهاتف؟

عند تفعيل وضع الطيران يتم إيقاف شبكات الإنترنت تمام ويتم إيقاف خدمة الواي فاي، بالإضافة إلى وقف خاصية البلوتوث.

بالإضافة إلى إيقاف خدمة تحديد الموقع عند تفعيل خاصية وضع الطيران إلا أن الهاتف يقوم بأخذ الإشارات دون أن يرسلها إلى الهاتف كل هذه الخدمات تتوقف عن تفعيل خاصية وضع الطيران إلا أن يكون السبب في تطويل عمر البطارية وزيادة طاقتها.