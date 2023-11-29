أتحداك تعرف تحلها في 20 ثانية”.. فاكهة اسمها هو نفس لونها ولو غيرت حرف فيها أصبح اسم دولة أجنبية.. شغل دماغك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنت من محبي وعشاق الألغاز التي تحتاج إلى تفكير عميق وتعتمد على المهارة والخبرة العالية في حل الألغاز وتحب الأسئلة التي تستخدم الخداع اللفظي، إليك أقوى الألغاز التي تتطلب قوة تركيز عالية ولا يمكن حلها إلا من قبل الأشخاص الذين يمتلكون عقل واعية ولديهم عقل يفكر بتركيز كبير، عليك إيجاد حل هذا اللغز الذي سنعرضه عليك في هذه السطور، والذي يتضح أمامك في الصورة .

فاكهة اسمها هو نفس لونها ولو غيرت حرف فيها أصبح اسم دولة أجنبية

يظهر أمامك في الصورة لغز قم بالبحث عن حله قم بالتفكير جيداً قبل الإجابة عليه، فهذا اللغز يحتاج إلى التفكير بشكل جيد وعميق لكي تصل إلى الإجابة الصحيحة، وهذا اللغز هو : فاكهة اسمها هو نفس لونها، و لو قمنا بتبديل أحد حروفها أصبحت اسم دولة أوروبية؟

فكر جيداً ثم اذكر اسم هذه الفاكهة وكذلك اسم الدولة الأجنبية، علماً بأن هذه الفاكهة تُعتبر من بين الفواكه الشتوية و تحتوي على الكثير من الفيتامينات القوية التي تساعد في التخلص من نزلات البرد، أما الدولة الأوروبية هي دولة معروفة بأن بها لاعب كرة قدم مشهور.

ما هو حل اللغز؟

هل وصلت إلى حل هذا اللغز؟ لقد انتهى وقت التفكير في الحل وهذه هي الإجابة :

الفاكهة التي يطلق اسمها على لونها هي البرتقال، ولو قمنا بتبديل أحد الحروف من اسم الفاكهة صارت اسم دولة أوروبية: والدولية هي البرتغال وذلك إذا قمنا بوضع حرف غين بدل حرف القاف .