سوف تندهش من معرفة حقيقة القصافة"... أصبحت قصافة الأظافر متعددة الاستخدامات ولا تقتصر وظيفتها فقط على قص الأظافر، ولكن توجد استخدامات أخرى متعددة تعرف عليها الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من الأشخاص لا يعلم حقيقة استخدام قصافة الأظافر غير أنها تستخدم في قص الأظافر ولكن الحقيقة أن قصافة الأظافر يمكن استخدامها في عدة أشياء أخرى، بالتفكير نجد أن الفتحات والبروز التي تحتوي عليها القصافة لها استخدامات متعددة لا يعلم عنها الكثير، وحتى لا يطيل المثير منكم في التفكير سوف نتعرف على استخدام القصافة في السطور القادمة.

الاستخدامات المذهلة ل قصافة الأظافر

يمكن ل قصافة الأظافر القيام بعدة أشياء أخرى مميزة وهذه الاستخدامات التي يجهلها الكثير منا سوف توفر عليكِ شراء الكثير من الأدوات التي تحتاجين إليها حيث يمكن استخدامها في الآتي:

يمكن استخدامها كحامل موبايل من خلال تثبيته بشكل أفقي.

الاستخدام في الأشغال اليدوية من خلال استخدام الفتحة الموجودة فيها وإدخال الخيط فيها.

فك وربط المسامير من خلال استخدام الجزء الحديدي فيها.

فتح العلب المغلفة السهلة الفتح بها مثل علب التونة والفول وكذلك زجاجات المياه الغازية.

حامل لأعواد البخور.

الاستخدام في قص أسلاك الكهرباء بشكل سهل.

فتح الكراتين بدل القطر أو المقصات.

تحذير من استخدام القصافة في هذه الأشياء

يمكن استخدام القضافة بشكل آمن حتى عام واحد من شرائها وذلك مع مراعاة تطهيرها بشكل مستمر والحفاظ عليها من تكوين جراثيم وبعد مرور عام يفضل عدم استخدامها مرة أخرى لعدم الإصابة بالجراثيم.