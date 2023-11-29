["فكرة ولا تخطر على بال عفريت".. 4 أشياء غريبة تحدث عندما نقوم بوضع ورق الألومنيوم في غسالة الملابس.. لو عرفتو السر هتتفاجئو؟؟؟]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ورق الألومنيوم له الكثير من الاستخدامات المختلفة في المنازل و خاصة في المطبخ فقد جاءت الكثير من الأقاويل أنه عند وضع ورق الألومنيوم داخل الغسالة الاتوماتيك سوف نحصل على ملابس نظيف تماماً ولا يوجد اي بقعه تتراكم عليها وهي طريقه غير مكلفه ولا تسبب أي ضرر نهائياً و نرى ذلك عندما نقوم بوضع عدد 2 كورة أو أكثر من ورق الألومنيوم في الغسالة للحصول على نتائج جيدة.

استخدام ورق الأولونيوم في التنظيف

و بالإضافة إلى ذلك أن عند وضع عدد من كرات الألومنيوم داخل الغسالة تساعد في إثبات النتائج المطلوب و تعمل أيضاً على التخلص من الكهرباء الساكنة التي تكون داخل الغسالة وخاصة عند غسل الملابس المصنوعة من الاقمشة الصناعية .

و يستخدم ورق الألومنيوم في برنامج تجفيف الملابس لأنه يعمل على تسريع عملية تجفيف الملابس بشكل افضل واسرع.

و تمنع كرات الألومنيوم تكسير الملابس ويأتي ذلك بسبب اشتباك وتداخل الملابس اثناء وقت عصر الملابس داخل في الغسالة الاوتوماتيك.

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الألومنيوم في الغسالة الكهربائية

وهناك طريقة أخرى لوضع ورق الألومنيوم في الغسالة الكهربائية و هي :

وضع كرات أوراق الألمنيوم ونقوم بعدها بإضافه ملح و ليمون و بيكربونات الصوديوم مع مسحوق الغسيل الذي يتم أستخدامه ثم نقوم بتشغيل غسالة الملابس و بعدها نقوم بإخراج الملابس من الغسالة وسوف نلاحظ أن البقع التي يصعب التخلص منها غير موجودة كما يعمل ورق الألومنيوم في إزالة البقع الصفراء من الملابس البيضاء و يجعلها ناصعة البياض.