هتنقذ حياتك أنت وأولادك من الخطر!! .. لماذا يجب ترك عملة معدنية في الفريزر قبل مغادرة المنزل ؟.. اعرف ازاى تستخدمها حالا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُنصح بوضع قطعة معدنية في فريزر الثلاجة قبل الخروج من المنزل أو السفر إلى أي مكان، خاصةً إذا كانت فترة السفر طويلة. يُعتقد أن الكثير من الأشخاص يتركون مأكولات متنوعة في الفريزر والعديد من الخضروات والفواكه في الثلاجة لاستخدامها وتناولها بعد العودة من السفر. يُعتقد أن وضع القطعة المعدنية في الفريزر يساعد في حماية حياة الأسرة وحياتك من المخاطر.

استخدام العمله المعدنية فى الفريزر

ومع ذلك، يجب التأكيد على أن هذا الاعتقاد ليس له أساس علمي. فعملة المعدن في الفريزر لن تؤثر على سلامة الأطعمة أو تحميها من التلف. بدلاً من ذلك، يُنصح باتباع إرشادات السلامة الغذائية العامة لتخزين الأطعمة في الثلاجة والفريزر، مثل ضبط درجة الحرارة بشكل صحيح وتغليف الأطعمة بإحكام وتخزينها في حاويات مناسبة.

لذا، يجب الاعتماد على ممارسات السلامة الغذائية المعتادة واتباع الإرشادات الموصى بها لتخزين الأطعمة بشكل صحيح في الثلاجة والفريزر.

لماذا يجب ترك عملة معدنية في الفريزر عند السفر وترك المنزل

عند ترك المواد الغذائية في الفريزر لفترة طويلة ومغادرة المنزل لفترة طويلة أيضًا، ينبغي وضع عملة معدنية في الفريزر. ذلك لأن قطع التيار الكهربائي المفاجئة قد يؤدي إلى ذوبان الثلج بالكامل وتلف الأطعمة. عند عودة التيار الكهربائي، تتجمد الأطعمة مرة أخرى، ويصعب علينا ملاحظة أي تغير في شكلها. وبالتالي، قد تكون الأطعمة غير صالحة للأكل وتشكل خطرًا على الصحة، وقد يؤدي تناولها إلى الوفاة.

لذا، يُنصح بوضع عملة معدنية في الفريزر قبل السفر لفترة طويلة وترك المنزل. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن هذا الاعتقاد ليس له أساس علمي. فعملة المعدن في الفريزر لن تحمي الأطعمة من التلف أو تحافظ على سلامتها. بدلاً من ذلك، يجب اتباع ممارسات السلامة الغذائية العامة لتخزين الأطعمة في الثلاجة والفريزر، مثل ضبط درجة الحرارة بشكل صحيح وتغليف الأطعمة بإحكام وتخزينها في حاويات مناسبة.