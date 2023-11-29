دوت الخليج - كتب احمد صلاح - منذ زمن بعيد يشرب الكثير من الناس الشاي بكثرة ويرمون بقايا الشاي ولا يعرفون قيمة هذا التفل. إنه كنز داخل تفل الشاي الذي ترميه بعيدًا. الشاي هو أحد المشروبات الأكثر شعبية في العالم العربي وفي تركيا ، تحظى بشعبية كبيرة عظيم في مصر وخدم في كل وقت والمقاهي عادة ما تكون مقرها الناس تخلص من تفل الشاي رغم احتوائه استخداماته متعددة ويمكن الاستفادة منها لهم لأغراض عديدة. من خلال هذا المقال سنتحدث عن كل ما يتعلق بفوائد تفل الشاي وكيفية الاستفادة منه

تعرف علي اهم الفوائد الصحية للشاي

من المهم شرب الشاي بدون فائض، للصحة بسبب ما يحتويه الشاي من نسبة الكافيين التي يحتاجها الجسم.

بالإضافة إلى أنها غنية بمضادات الأكسدة.

يحتوي الشاي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات

للجراثيم.

لكن احذر من تناول المزيد

من كوبين من الشاي يوميا او

خذها مباشرة بعد الأكللتحقيق أقصى استفادة من العناصر المهمة في الجسم.

شرب الشاي يحسن جهاز المناعة، ويحارب الفيروسات المختلفة.

[فكرة جهنمية محدش يتوقعها خالص..تعرف على كنز داخل" تفل الشاي"الذي ترميه فوائده رهيبه جداا]

فوائد تفل الشاي للبشرة والشعر

يمكن استخدام تفل الشاي للتخلص من الهالات السوداء ذلك تظهر حول العين. يتم ذلك عن طريق وضع أكياس الشاي تستخدم في البراد 3 دقائق ثم نضعه على العين حوالي 10 دقائق ولاحظ مع كرر حتى يختفي الاحمرار والانتفاخ بسبب مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، كما تستخدم كمادات الشاي بعد ذلك إزالة الشعر الزائد من الوجه يحمي البشرة من العدوى ويلطفها