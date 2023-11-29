انت الأن تتابع خبر بأبسط المكونات هتعملي بسبوسة بالحليب طرية ومرملة وطعم ولاأروع بمكونات بسيطة من مطبخك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر البسبوسة بالحليب من الحلويات الرائعة و المشهورة التي يعشقها، ويقبل على تناولها العديد من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمها بطريقة متنوعة وبسيطة حتي تستطيع الأمهات تحضيرها بسهولة في المنزل، وتتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل مكان، حيث أن طريقة تحضيرها لا تستغرق الكثير من الوقت،و سوف نقدم طريقة تحضير بسبوسة بالحليب بطعم مميز ولا أروع.

مقادير عمل بسبوسة بالحليب

تتكون البسبوسة بالحليب من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، يجب اتباع المقادير التالية:

نصف كوب من القشطة.

كوب إلا ربع من السميد الناعم.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ربع كوب من الزيت.

رشة من الملح.

ربع كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من اللوز المقشر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

شربات.

نصف كوب حليب بودرة.

طريقة تحضير البسبوسة بالحليب في المنزل

لإعداد بسبوسة بالحليب أحلى من الجاهزة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر إناء عميق ونضعه على النار ونضع به الحليب لكي يأخذ اللون الأصفر.

بعد ذلك احضري الخلاط وضعي به السكر والحليب والزيت مع القشطة وامزجيهم جيدا.

قومي بإضافة السميد والبيكنج بودر مع الخلط، بعد ذلك ضيفي الملح وماء الورد مع الاستمرار بالخلط حتى نحصل على العجينة المطلوبة.

قومي بوضع العجينة بالصينية وزينيها باللوز المقشر، ثم دخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

ثم اسكبي الشربات على البسبوسة الساخنة، ثم قطعيها وضعيها على طبق التقديم حتي تصبح جاهزة للتقديم.

وهنا نكون قدمنا أحلى بسبوسة بالحليب بطعم رائع وبطريقة سهلة جداً.