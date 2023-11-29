هيرجع جديد لانج.. تنظيف الحمام والسيراميك وإزالة الاصفرار والجير بمسحة واحدة في ثواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد تنظيف الحمام والسيراميك من أكثر الأمور المرهقة والصعبة لدى معظم النساء والسيدات، ذلك نظرًا لوجود العديد من البقع والجير الذي يصعب التخلص منها على سيراميك الحمام، في حين أن معظم المنظفات أصبحت بأسعار غالية جدا، كما أنه في كثير من الأحيان لا تعطي نتائج مرضية من النظافة ولذلك يمكنكم بهذه الوصفة السهلة والتي يمكن عملها بمكونات قليلة التكاليف وتوجد في كل المنازلالتخلص من هذا المشكلة، ولذلك سوف نوضح لكم هذه الوصفة والمكونات التي نحتاج إليها وطريقة التنظيف للحصول على أفضل النتائج من أول مرة.

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تنظيف الحمام والسيراميك

نحتاج إلى مكونات بسيطة وقليلة التكاليف، ويمكن شرائها بسهولة للحصول على أفضل نظافة للحمام والسراميك، والتخلص من كافة البقع والأوساخ التي يصعب إزالتها، وسوف نوضح لكم المكونات التي نحتاج إليها في النقاط التالية:

عدد ٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من ملح الليمون.

كوب ونصف من الخل الأبيض.

ربع كوب من أي منظف أرضيات.

كوب كبير، مركز من سائل تنظيف الأواني.

كمية مناسبة من الماء ووعاء مناسب لخلط المكونات.

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طريقة تحضير الخلطة وتنظيف السيراميك والحمام

بعد أن تعرفنا على جميع المكونات التي نحتاج إليها في وصفتنا، سوف نتابع معكم طريقة تحضير هذه الخلطة خطوة بخطوة، مع توضيح كيفية استخدامها، وتنظيف الحمام والسيراميك والحصول على أفضل النتائج بأقل مجهود:

قومي بإحضار الوعاء الذي سوف تخلطي فيه المكونات.

قومي بوضع جميع المكونات السابقة من البيكنج بودر وملح الليمون والخل الأبيض ومنظف الأرضيات، وسائل تنظيف الأواني.

ثم احضري فرشة مناسبة للتنظيف وضعيها في الخليط.

ثم قومي بدعك الحمام والسيراميك، وسوف تلاحظين التخلص من كافة الجير والأوساخ بسرعة كبيرة.

في الحمام بعد ذلك بالماء وسوف يلمع كالجديد.