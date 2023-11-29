["ارميه بسرعة قبل ما يخرب بيتك".. الحكومة تحذر من وجود تلك الأجهزة في المنزل.. هتدفع 200 ألف جنيه غرامة]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد شبكات الاتصالات هي أحد أهم الشبكات في مصر حيث يتوفر الهاتف المحمول بشكل كبير في جميع المنازل فلا يمكن الإستغناء عنه للتواصل مع الأشخاص بعضهم لبعض، ولكن ورغم ذلك فأن الشبكة الإتصالات داخل البيوت سيئة للغاية ويعود ذلك لانتشار العديد من الأجهزة الغير أصلية والغير معتمدة، ومن الأجهزة التي يتم استخدامها هو مقوي الشبكات الغير شرعي، ورغم أن استخدام المقوي لتقوية الشبكة ولكنه يتسبب في ضعف جودة المكالمات داخل المناطق السكنية المحيطة بك، مما يتسبب في العديد من المشاكل في جودة المكالمات وجودة الإنترنت، وتتوفر هذه الأجهزة بشكل مكثف في مواقع التواصل الإجتماعي بأسعار بسيطة.

عقوبة استخدام أجهزة تقوية الشبكة الغير معتمدة

قامت وزارة الاتصالات بوضع بعض القوانين لسنة 2003 قانون رقم 10 وينص القانون على تغليظ العقوبة لمستخدمي الأجهزة الغير معتمدة وتصل الغرامة لنحو 5 ملايين جنيهات بدلاً من 50 جنيهاً.

ومن المعروف أن هذه الاجهزة الغير شرعية قد تتسبب بشكل سلبي في جودة الإشارة لدى جميع المناطق السكنية المحيطة، ولهذا قام جهاز الاتصالات بوضع القوانين التي تسن لحماية السكان لتجنب ضعف الأشارة، ومن أهم الأجهزة التي يتم فرض العقوبة عليها هو مقوي الإشارة الغير شرعي.

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تحذير شركة الاتصالات

وقد قام جهاز الإتصالات بالاتفاق مع شركات المحمول داخل مصر، بطرح أجهزة مقوي إشارة لتحسين الإشارة، ولكن يشترط أن يتم تصنيعة بمواصفات عالمية مما لا يجعله يؤثر على جودة المكالمات بشكل سلبي، وسوف تقوم شركات المحمول بطرح الأجهزة بأسعار مناسبة للجميع، وذلك لتجنب شراء الأجهزة الغير أصلية لتجنب تعرض المواطن للمخالفة أو دفع غرامة.