ضاع عمرنا كله واحنا منعرفش أهميتها" .. ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر غير قابلة للتوقعات .. مطلعتش للأظافر بس زي ما كنا فاكرين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ضاع عمرنا واحنا فاكرينها للقص وبس حيث اننا من قديم الزمان اعتدنا على استخدام القصافة في القص الأظافر والجلد الزائد بالرغم من أنه في الوقت الحالي تم اكتشاف العديد من الاستخدامات المذهلة القصافة والتي بدورها توفر علينا الوقت والجهد وفي هذا المقال سوف نخبركم عن الفوائد الأخرى لها بالإضافة إلى أضرار استخدامها لأكثر من شخص.

فوائد قصافة الأظافر الأخرى

[ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس .. لك ان تتعرف علي ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش القص زي ما كنا فاكرين]

ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها للقص وبس .. لك ان تتعرف علي ٧ إستخدامات سحرية لقصافة الأظافر لم تكن تعلمها من قبل .. مطلعتش القص زي ما كنا فاكرين

هنالك العديد من الاستخدامات الأخرى التي تقوم بها قصافة الأظافر وتساعدنا كثيرا في حياتنا ومنها:

من خلال الجزء المنحني الموجود في القصافة تستطيع بكل سهولة فتح زجاجات المياه الغازية و أغطية البرطمانات التي يتم فتحها لأول مرة.

ويمكن الاستعانة بقصافة الاظافر في فتح علب الكرتون المغلفة بشريط من البلاستيك بديلا عن القاطع أو القطر الحديدي.

في حالة عدم توافر مفك مسامير في المكان الذي توجد فيه فبكل سهولة تستطيع استخدام قصافة الأظافر في فتح وغلق المسامير.

تستطيع استخدام القصافة كحامل أعواد البخور من خلال قيامك بوضع البخور في الفتحة الصغيرة الموجودة في القصافة ليتم تثبيتها مع ضرورة وضع طبق أسفل منها لحمل الرماد.

بالإضافة إلي أنه بإمكانك استخدام قصافة الاظافر بديلا عن قصافة الأسلاك من خلال فصل البلاستيك الموجود في السلك عن الحديد وبالتالي ثني الحديد.

من خلال اللسان الحديدي الموجود القصافة يمكنك تثبيت الهاتف المحمول على الوضع الرأسي لسهولة مشاهدة الأفلام والمسلسلات.

أضرار استخدام القصافة لأكثر من شخص

ينصح كل دكاترة الأمراض الجلدية بعدم استخدام القصافة لأكثر من شخص لأن الأظافر يتكون تحتها فطريات وبكتريا وعند استخدام القصافة سيتم نقل هذه الفطريات والبكتريا إلى الشخص الآخر.