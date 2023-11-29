["مش هتلمحي منه جناح".. كيف نبعد حشرات أبو مقص عن المنزل والحديقة بدون جهد أو كلفة]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص على الإنترنت عن كيفية التخلص من قدوم بعض الحشرات إلى المنزل الخاص به، ونلاحظ أن بعض الأشخاص يجدون معاناة كبيرة في طرد جميع الحشرات التي توجد داخل أو حول المنزل ومن ضمن هذه الحشرات الخطيرة جدا هي إبرة العجوز وتعد هذه الحشرة من أخطر الحشرات التي خلقها الله تعالى وهي تعد نوعا من أنواع الخنافس ويوجد به شيء يشبه القبرة، وتوجد هذه الحشرة في جميع أنحاء العالم ويبحث الكثير من الأشخاص على كيفية التخلص من هذه الحشرة، وسوف نقول لكم في هذا المقال القصير عن أفضل الطرق للتخلص من هذه الحشرة نهائيا وعدم قدومها الى المنزل.

كيفية إبعاد الحشرات

إحداث ثقوب في غطاء علبة الكرتون.

فتح العلبة ووضع كمية كبيرة من النباتات المجففة لجذب أبو مقص

إغلاق العلبة وانتظار لحظة قدوم الحشرة، وبعدها تقوم بغلق العلبه على الحشره والتخلص نهائيا من هذه العلبه التي توجد بها الحشرة.

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استخدام ورق الجرائد

يعد استخدام ورق الجرائد في اصطياد هذه الحشرات من الأشياء الممتازة جدا التي سوف تستخدميها بكل سهولة جدا كل ما عليكي هو فرد ورق الجرنان وبعدها تقومي بوضع القليل من الطعام على الجرنان بعدها سوف تلاحظي قدوم الحشرات اليه ثم بعدها قومي بالانقضاض فورا على ورق الجرنان ولفه على الحشره وبعدها قومي بالتخلص منه على الفور.