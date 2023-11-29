“كارثة كبيرة بكل المقاييس” .. فتح باب الحمام بالليل أثناء النوم خطر كبير عليك وعلى أطفالك .. السبب مرعب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كن حذرًا وامتنع عن ترك باب الحمام مفتوحًا، حيث يشكل خطرًا على أفراد عائلتك. يترك العديد من الأشخاص باب الحمام مفتوحًا ليلاً دون أن يدركوا مدى الأذى الكبير الناتج عن هذا الأمر، حيث يؤدي ذلك إلى انبعاث طاقة سلبية كبيرة تنتشر في جو البيت وقد تكون ضارة بالصحة. إذ إن الحمام ليس مكانًا نظيفًا، بل يعد بيئة خصبة يمكن للجراثيم والبكتيريا النمو فيها بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر مأوىًا للجن والشياطين، لذا يجب أن يُغلق بشكل دائم.

مخاطر ترك باب الحمام مفتوحًا:

يؤثر سلبًا على الجهاز التنفسي بسبب الروائح الكريهة الصادرة من الحمام.

يزيد من خطر انتشار الأمراض المعدية في المنزل بسبب الانتقال السهل للبكتيريا والجراثيم.

يُعتبر الحمام مأوىًا للشياطين والجن. للحماية، ادخل بقدمك اليسرى، واقرأ دعاء حماية، واخرج بقدمك اليمنى.

تدابير وقائية ضد الطاقة السلبية:

حافظ على نظافة الحمام بشكل دائم.

قم بتعقيم الحمام بانتظام للتخلص من أي جراثيم محتملة.

رش كمية صغيرة من الملح داخل الحمام وعلى الأسطح.

حافظ دائمًا على إغلاق باب الحمام.

اقرأ الأذكار عند دخول وخروج الحمام.

تجنب ترك أي ملابس في الحمام.

لكي تكتسب طاقة إيجابية، يمكنك اتباع بعض الخطوات والعادات التي قد تسهم في تحسين مزاجك وتعزيز روحك الإيجابية. إليك بعض النصائح:

1. التفاؤل والإيمان بالإيجابية: حافظ على تفاؤلك وتوجيه اهتمامك نحو الجوانب الإيجابية في الحياة. قد تكون النظرة الإيجابية هي بداية كل شيء.

2. ممارسة الامتنان: قم بتحديد الأشياء التي تشكر عنها يومياً. تركيزك على الأمور الإيجابية يعزز شعورك بالسعادة.

3. ممارسة التأمل: النشاطات الهادئة والتأمل يمكن أن تساعدك في تحقيق توازن داخلي وهدوء نفسي.

4. ممارسة الرياضة: النشاط البدني يفرز هرمونات السعادة ويساهم في تحسين المزاج وزيادة الطاقة.