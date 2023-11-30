"شعرك هيبقى ناعم وزي الحرير".. ضعي هذا المكوّن السحري على شعرك ولن تصدقي النتيجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الأقوال المأثورة منذ القدم أن تاج المرأة شعرها، وتحرص كل امرأة دائماً على الاعتناء بشعرها للحفاظ على حيويته وترطيبه من خلال استخدام الدهانات والزيوت الطبيعية التي تعمل على حماية الشعر وتغذيته، كما تمنحه مظهراً لامعاً جذاباً، وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تستخدمها النساء في العناية بشعرهن، ولكن هل خطر لك يوماً وضع شمع العسل على شعرك؟

فوائد شمع العسل للشعر

شمع العسل من أكثر المواد الطبيعية الفعالة في العناية بالشعر، والمعروف منذ القدم بفعاليته الهائلة في منح الشعر الحيوية والترطيب واللمعان، فهناك اعتقاد أن الملكة كليوباترا كانت تستخدمه لجعل شعرها وبشرتها أكثر جمالاً، كما أنه يعتبر من العناصر الأساسية التي استخدمها الصينيون في صنع مستحضرات التجميل لعدة قرون.

وشمع العسل هو المادة التي يفرزها النحل لبناء أقراص العسل، ويتميز باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل بشكل فعال على الحفاظ على رطوبة الشعر وحمايته من الجفاف والتجعد، كما يتمتع شمع العسل بفوائد أخرى هائلة من أهمها ما يلي:

تعزيز نمو الشعر

في تجربة أجراها العلماء على بعض الحيوانات، تم إثبات أن استخدام شمع العسل لمدة ثلاثين يوم كان له أثر فعال في إطالة شعر الحيوانات، كما أثبتت مجموعة أخرى من الدراسات أن استخدام التركيبات المصنوعة من شمع العسل يؤدي إلى تعزيز نمو الشعر.

ترطيب الشعر وغلق المسام

يحتوي شمع العسل على نسبة عالية من فيتامين A، والمعروف بفعاليته في ترطيب الشعر، كما يعمل شمع العسل على سد المسام للحفاظ على الرطوبة في خصل الشعر وتنعيم الأطراف المقصفة.

لا يسبب الحساسية

يعتبر شمع العسل من الخيارات الآمنة تماماً لشعرك، والتي لا يؤدي الإفراط في استخدامها إلى حدوث ردة فعل تحسيسية كما هو الحال في الكثير من المستحضرات الكيميائية.

[لنعومة الشعر]

فوائد شمع العسل للشعر

يساعد على علاج التهابات فروة الرأس

يساعد شمع العسل بصورة كبيرة في علاج حالات التهاب الجلد الدهني، وهو التهاب شائع الحدوث ينتج عنه تهيج في جلد فروة الرأس وظهور القشرة المزمنة.

طريقة استخدام شمع العسل للشعر

خذي كمية صغيرة من شمع العسل وضعيها بين راحة يديكِ حتى تذوب من حرارة يديك.

ابدئي بدهان شعرك بشمع العسل بداية من الجذور حتى الأطراف.

بعد وضع كمية مناسبة من شمع العسل على شعرك، قومي بتصفيفه بلطف، بمشط ذو أسنان واسعة لتوزيع شمع العسل على الشعر كله.

لغسل شعرك عليك استخدام خل التفاح، والذي يعمل كعلاج طبيعي أيضاً للحفاظ على صحة الشعر، فقط عليك إضافة أربع ملاعق كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء، وضعي الخليط على فروة رأسك وابدئي بالتدليك، ثم اتركيها خمس دقائق وابدئي بغسل شعرك بالماء البارد والبلسم.

كما يمكنك استخدام الزيوت الخفيفة لدهن الشعر وإذابة شمع العسل العالق به، ثم غسل الشعر بالماء الساخن والشامبو.

ويمكنك أيضاً استخدام مجفف الشعر على الهواء الساخن ليساعدك في إذابة شمع العسل وتسهيل إزالته، ثم قومي بعدها بغسل الشعر بالماء الساخن والشامبو ثم رطبيه باستخدام البلسم.

جدير بالذكر أنه على الرغم من الفوائد الهائلة لشمع العسل للشعر، إلا أن الإفراط في استخدامه قد يتسبب في جعل الشعر يبدو ثقيلاً وبلا روح، كما يمكن أن يتسبب شمع العسل بلزوجته العالية في حبس الأتربة والأوساخ بشعرك، وأيضاً قد يؤثر استخدام شمع العسل النقي على فروة الرأس مباشرة، في انسداد المسام بسبب ثقل قوامه ولزوجته، وهو ما قد يسبب حدوث تهيج في جلد فروة الرأس.