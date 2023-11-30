" عودك هيبقا فرنساوي و ملفوف ".. معجزة جباره في ورق الغار للتخسيس استخدميه بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط وقولي وداعاً للكرش ودهون البطن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من الأشخاص عن الوصفات والخلطات التي تؤدي إلى حرق جميع الدهون التي توجد في الجسم، وتؤدي مشكلة تراكم الدهون في الجسم من المشاكل التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو النساء، ونلاحظ بعض الأشخاص الذين يقومون بتجربة الكثير من الخلطات والوصفات ولكن بلا فائدة أو بلا حرق للدهون لهؤلاء الأشخاص، ولكن في هذا المقال سوف نقول لكم عن عشبه سحرية للتخلص من جميع الدهون المتراكمة في الجسم دون أي تكاليف كبيرة، الا وهي عشبة ورق الغار.

مكونات عشبة ورق الغار السحريه

واليكم في هذه السطور القليلة القادمة مقادير عشبة ورق الغار السحريه التي سوف تلاحظي الفرق الرهيب في حرق الدهون بعد استخدامها في أيام معدوده واليك هذه المقادير:

اولا قومي بملء اناء كبير بالماء واتركيه يغلي على النار ثم ضع به بعض الورقات من ورق الغار المغسول ثم اضيفي اليهم ملعقتين كبيرتين من عسل النحل.

وصفة ورق الغار والنعناع

واليك وصفه ورق الغار والنعناع التي تعمل بقوه في حرق الدهون:

اولا قومي بجلب كوب كبير وضعي به الكمية المطحونه من النعناع ثم ضعي عليه بعض من ورق الغار وضعي عليهم الماء المغلي واتركهم لمدة ربع ساعة.

ثم نغطي الكوب ونتركه حتى يصبح فاتر، ونقوم بشرب المشروب قبل النوم بساعة حتى يعطينا نتائج رائعة.

يفضل شرب هذا المشروب السحري صباح ومساء حتى نحصل على أفضل النتائج.