دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يجب عليك أن تكون حذرا وتستجيب فورا لتلك التحذيرات حيث تم تداول أخبار مزيفة بين المواطنين حول رسائل اختراق مزعومة لتطبيق WhatsApp هذه الرسائل الوهمية تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي داخل مصر حيث تدعي أن إسرائيل قد قامت بتسلل إلى تطبيق WhatsApp في مصر تحذر الرسالة من أن الرسالة التي تظهر لك هي برسالة من إسرائيل تسعى إلى تسلل إلى هاتفك وفقا للمصادر يتضمن الرابط المشفر في الرسالة خطرا حيث يمكن للضغط على الرابط أن يؤدي إلى اختراق الهاتف واستخراج جميع بياناته، بما في ذلك الرسائل والصور وجهات الاتصال ندعو المواطنين المصريين إلى أخذ الحيطة وعدم النقر على أي رسائل مشبوهة تصل إليهم عبر تطبيق واتساب.

علامات تشير إلى أن الواتس آب تم اختراقه

[«احذر قبل فوات الاوان».. عند ظهور هذه العلامة على حسابك في تطبيق واتساب تعني أنك مراقب وهناك من يتجسس عليك!!.. متجيش تقول معرفش]

إحدى المؤشرات الرئيسية تكون ظهور علامة “قيد الاستخدام على جهاز آخر” في إعدادات تطبيق WhatsApp إذا رأيت هذه العلامة، فهذا يعني أن حسابك متصل بجهاز غير جهازك، وقد يكون هذا الجهاز هاتفا ذكيا، أو كمبيوترا، أو جهاز لوحي.

المؤشرات الأخرى تشمل:

ظهور رسائل أو تغييرات داخل حسابك لم تقم بتنفيذها.

بطء في أداء تطبيق WhatsApp، إذا كان يعمل ببطء أكثر من المعتاد، فقد يشير ذلك إلى استخدامه في الخلفية.

استنزاف أسرع لبطارية هاتفك من المعتاد، مما قد يشير إلى وجود تطبيق يعمل في الخلفية ويستهلك الكثير من الطاقة.

ماذا تفعل في حالة ملاحظة أحد هذه العلامات

قم أولا بتسجيل الخروج من جميع الأجهزة الأخرى التي قد تكون متصلة باستخدام حسابك ثم، تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من تطبيق واتس آب في النهاية، زِد من أمان حسابك عن طريق تمكين خاصية التحقق بخطوتين.