["ضاع عمرك وانتي بترميها في الزبالة".. زجاجات المياه البلاستيكية كنز كبير في منزلك.. 5 استخدامات غير متوقعة وعصرية جداً!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الزجاجات الفارغة يوجد العديد والعديد منها داخل المنازل، دائما ما تقوم ربات البيوت بتخلص منهم ورميهم في القمامة ولكن هناك بعض الاستخدامات الجميلة لهذه الزجاجات الفارغة التي يمكن استغلال في تصميمها، لذلك لكي يتم التخلص من الكركبة والقضاء على الفوضى ابتكار العديد من الأفكار، خلال هذا المقال سوف نقوم بذكر الطرق التي يمكن استغلال هذه الزجاجات فيه.

طريقة عمل الزجاجات الفارغة حامل كعك

يمكن استغلال هذه الزجاجات في عمل حامل يتم تجهيز به الكعك والبسكوت وإليكم الطريقة

المكونات

قطعة من الكرتون.

طبق مستدير متوسط الحجم.

قلم رصاص.

زجاجة فارغة.

مادة لاصقة.

شريط لامع.

تستيكر لتزين.

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طريقة التحضير

أولا نقوم بإحضار الطبق و قطعة الكرتون.

نرسم دائرة على الكرتونة باستعمال الطبق.

بعد ذلك نكرر نفس الخطوات لعمل واحدة أخرى.

نستخدم المادة اللاصقة والقيام بلصقها.

أما بالنسبة لدائرة المصنوعة من الورق فسوف نقوم بوضع الناتج من الخطوات السابقة في منتصف هذه الدائرة.

نريد بعد ذلك عمل دوائر مفرغة على الزجاجة يتم ذلك عن طريق عمل مجسم على شكل دائرة و وضعه على الزجاجة وتوضع علامة مكانه ومن ثم القيام بتفريغ هذه العلامة.

يتم تغليف الزجاجة بعد ذلك باستخدام استيكر جميل ويتم بعد ذلك تسوية الحواف حتى يتم الحصول على شكل منسق.

أخيرا مع وضع الزجاجة في منتصف قطعة الكرتون المفرغة.

يتم تعليقها تحديدا عن طريق الشريط اللامع أسفل قطعة الزجاجة.

ملحوظة هامة يتم وضع الشريط اللامع حتى يحدث توازن.