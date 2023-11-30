اختراع هيغير شكل نضافتك .. وصفة تنظيف سيراميك الارضيات بمواد طبيعية لأرضيات زي المراية وكمان هتنضف الفوارق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحاول ربة المنزل الحفاظ على نظافة منزلها بشكل دائم، لذلك تعتمد على استخدام المنظفات الجاهزة والتى تكون تكلفتها باهظة الثمن الى جانب وجود مواد كيميائيّة بها، وتضر بها صحة افراد اسرتها ولا تعطي نتيجة فعالة فى النهاية، لذلك أصبحت تلجأ الى استخدام الوصفات التى تكون بمكونات طبيعية سهلة وبسيطة ومتوفرة فى كل منزل وتوفر مع ذلك الوقت والمال، ولمعرفة هذه الوصفات موجودة فى مقال اليوم.

وصفة تنظيف السيراميك بالخل والليمون

يمكن استخدام مكونات طبيعية في تنظيف السيراميك والحصول على نتيجة جيدة ومنها الخل والليمون حيث:

نقوم بإحضار وعاء ونضع به كوب خل ابيض ومعلقة بيكنج صودا و نصف كوب من الصابون السائل والماء ونخلطهم جيدا.

نضع قماشة نظيفة فى هذا الخليط ونبدأ فى مسح وتنظيف السيراميك ثم غسله بالماء وتجفيفه.

اما خلطة الليمون فهي عبارة عن نصف كوب من الليمون الحامض مع الماء ونضعهم على السيراميك.

نقوم بتنظيف السيراميك جيدا وغسله بالماء وتجفيفه.

يعد الليمون الحامض من الوصفات التي تساعد على إزالة الدهون والبقع بشكل عام.

نصائح للاعتناء بنظافة الأرضيات والسراميك

يوجد عدة نصائح وإرشادات يمكن لربة المنزل القيام بها للحصول على نظافة دائمة للارضيات وهى كما يلي:

نستخدم وصفة طبيعية ممتازة فى تنظيف السيراميك من الغبار والحصى مثل الديتول والليمون بشكل مستمر يعطيها بريق دائم.

عند البدء بالقيام بعملية التنظيف يجب أن تكون الأدوات نظيفة واستخدام منظف الأرضيات وتنظيف الارض جيدا.

نستخدم المنظف المناسب البقع الموجودة على السيراميك حتى يتم إزالتها بسهولة.

يفضل استخدام المنظفات الطبيعية لأنها غير مكلفة وليس بها مواد كيميائية تضر الايدى او الصحة.

عند استخدام المنظفات التى بها مواد كيميائيّة يجب ارتداء القفازات والكمامة للحفاظ على اليدين وتجنب حدوث أى أضرار في التنفس.