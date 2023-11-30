عمرها ما تخطر على بال حد».. لماذا يجب وضع الهاتف المحمول مقلوب على شاشته دائماً ؟.. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اختلفت وتعددت الآراء بين الناس حول ماهية الفائدة لوضع الهاتف على شاشته وليس على ظهره، نجد البعض يعتقد أن ذلك الوضع قد يحافظ على الشاشة ويكون سبب لتعيش لفترة أطول وحفاظاً عليها من سقوط أي شيء عليها قد يتسبب في كسرها ولكن فائدة وضع الهاتف بشكل مقلوب هو منع ارتفاع درجة حرارة الهاتف وبالتالي لا تتأثر بطارية الجهاز او شاشته التي تتأثر بشدة من ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

الفكرة من وضع الهاتف مقلوبا على شاشته

‌عندما يكون الهاتف موضوعا وشاشة الجهاز لأعلى تكون بطارية الهاتف متصلة اتصال تام بالسطح الموجود عليه الهاتف وبالتالي عدم وجود كمية هواء كافي لتبريده ونتيجة لذلك ترتفع درجة الحرارة، ولكن عند وضعه مقلوبا تكون هناك مساحة كافية لتلامس الهواء مع سطح البطارية.

‌وضع الهاتف مقلوبا يضمن عدم حدوث خدوش للشاشة لارتفاع حواف الهاتف بضع ملليمترات وبالتالي لا تموت الشاشة ملامسة بشكل كلي للسطح الموجودة عليه.

‌عدم حدوث اي خدوش في عدسة الكاميرا الخلفية للهاتف ولكي نتجنب إتلاف مستشعر الصورة بهاتفك يجب أن تكون الشاشة مائلة لأسفل، حيث لا تزال مستشعرات الصورة على هاتفك عرضة للعديد من التهديدات الخارجية وذلك حتى لو قمت بتغطيتها بطبقة واقية خاصة إذا كانت الشاشة مائلة لأعلى، وعلى الرغم من أدائها الرائع ، صارت الهواتف الذكية كلما كانت أكثر تطوراً وتكلفة كلما كانت أكثر هشاشة.

نصائح للحفاظ على الهواتف

1‌- نظف هاتفك أول بأول: يمكن أن تتراكم البكتيريا والجراثيم عليها من الإتصال اليومي وبالتالي عدم لمعان الهاتف وعدم القدرة على الاستمتاع بمشاهدة اي شيء على الهاتف لوجود طبقات من دهون اليد، وبالتالي قم بتنظيفه بانتظام باستخدام منشفة من الألياف الدقيقة.

2‌- حافظ على بطارية الهاتف: لا تدعها تنفذ من الطاقة قبل شحنها بالإضافة إلى ذلك ، تجنب شحنه طوال الليل بالإضافة إلى ذلك ، تجنب شحن الهاتف بعد أن يصل إلى مئة بالمئة لأن ذلك يقلل من جودتها، ولن تميل إلى إلقاء نظرة على الشاشة فورًا في كل مرة تظهر فيها رسالة إذا حافظت على تغطية شاشة هاتفك. فهو يمنع الانقطاعات ويحافظ على عمر البطارية على هاتفك نظرًا لأن مستشعر البيئة يعمل ، ويوقف تشغيل الشاشة باستمرار.