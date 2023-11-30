[بطريقة محدش يتوقعها.. ضعي "الفازلين والقرنفل"على هذه المناطق قبل النوم وشاهدي بنفسك النتيجة.. هتخلي جوزك يعشقك بجنون]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر استخدام الفازلين مرطب وفعال للبشرة الجافة تناسب جميع الأذواق، ويمكن استخدام الفازلين بطريقة لا يعرف أحد عنها شيئًا، كما يعد الفازلين من المرطبات المهمة جدًا للبشرة، ولا يمكن الاستغناء عنه، يساعد على شد البشرة وترطيبها وتنعيمها، ونجد أن القرنفل من بين المكونات الطبيعية المهمة لصحة الجلد وتساعد على التخلص من البقع والتسمير والهالات السوداء.

مكونات وصفة الفازلين

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل ولا تكلفنا شيئًا ، وسنشرح هذه المكونات من خلال التالي:

ملعقة فازلين.

ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

2 ملاعق كبيرة من حليب جوز الهند.

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طريقة تحضير وصفة الفازلين

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة ، ويمكن للجميع فعلها ببساطة كما يلي:

نأخذ وعاء ونضع القرنفل والنشا فيه ونقلب جيداً.

ثم نضع عصير الليمون ونقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ثم نضع عليها الحليب والفازلين ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام متجانس.

نغسل الوجه والرقبة واليدين جيداً قبل وضع الوصفة ونجففها جيداً.

نضع المزيج عليهم ونتركه على الجلد حتى يجف تماما.

ثم نقوم بغسل الوجه جيداً ، وسنلاحظ مدى التخلص من البقع وتفتيح البشرة تماماً.

فوائد القرنفل للبشرة

يحافظ على نضارة البشرة.

يساعد على تفتيحها والتخلص من البقع الداكنة.

يعمل على توحيد لون البشرة.

يساعد على التخلص من تجاعيد الجلد.

يساعد على حماية البشرة من اشعة الشمس الداكنة.