[العمر ضاع واحنا منعرفش هذا الوصفة..ضعي ملعقة "من زيت الزيتون على الكمون"هتغير حياتك 90% حتي لو عمرك 70سنه]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة زيت الزيتون مع الكمون من أهم الوصفات الطبيعية التي لها فوائد عديدة. يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفوائد الصحية للجسم ويعتبر من أقدم الزيوت التي عرفها الإنسان ، والكمون من الأشياء التي تحتوي على الكثير من الفوائد ، وعند إضافة زيت الزيتون إلى الكمون نحصل على العديد من الفوائد للكمون. جسم الإنسان ، وسنتعرف على أهم استخدامات زيت الزيتون والكمون ، ووصفة زيت الزيتون والكمون المستخدمة للشعر التي تساعد على تنعيمه ومنع تساقطه.ومن خلال هذه المقال سوف نتحدث عن كل مايخص فوائد زيت الزيتون مع الكمون

من اهم إستخدامات زيت الزيتون مع الكمون

يمكن استخدام بذور الكمون لعلاج مشاكل الشعر وتساقطه وضعف الشعر من خلال هذه الخطوات ، حيث نقوم بخلط كمية زيت الزيتون وكذلك زيت الكمون ، ونقوم بعمل حمام للشعر ، ونستخدم هذا الخليط خلال هذه الخطوات ، حيث نخلط زيت الزيتون مع زيت الكمون ونقوم بعمل حمام للشعر.

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وصفة زيت الزيتون والكمون

سنحصل على نتيجة مبهرة من خلال استخدام الكمون وزيت الزيتون ، حيث يساهم في علاج تقصف الشعر ويجعله لامعاً. نحضر ملعقة ونصف من بذور الكمون ونضيف إليها الماء المغلي ونتركها تبرد ثم نستخدم مصفاة لفصل بذور الكمون عن الماء ونضيف إليها صفار البيض ونقلب هذه المكونات حتى نحصل على خليط متجانس ثم نضيف ملعقة زيت زيتون ونقوم بتدليك فروة الرأس بهذا الخليط لمدة نصف ساعة ثم نغسلها بالماء. يفضل استخدام هذه الوصفة كل أسبوع حتى نحصل على نتائج مبهرة.