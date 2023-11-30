"معلومة بمليون جنية".. اكتشاف أكبر بئر بترول في العالم.. هذه الدولة ستصبح أقوى من أمريكا وأغنى من السعودية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم الإعلان حسب تقرير نشرته صحيفة إسبانية بعنوان “أوك دياريو” عن اكتشاف دول تمتلك أكبر احتياطيات من النفط في العالم من حيث الإنتاج. فتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بإنتاجها للنفط الخام، تليها المملكة العربية السعودية، ثم روسيا في المرتبة الثالثة. في هذا السياق، يسعى مقالنا إلى استكشاف الدولة التي قد تصبح أقوى من الولايات المتحدة والسعودية في هذا المجال ونتعرف على مزيد من التفاصيل في هذا السياق.

الدولة ستصبح أقوى من أمريكا والسعودية

تم الإعلان عن اكتشاف أكبر منتجي النفط في العالم، حيث تتضمن هذه القائمة دولًا عربية مثل إيران والكويت والعراق، بالإضافة إلى الصين والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وكندا. ومع ذلك، يظهر أن هؤلاء الدول لا يمتلكون أكبر احتياطيات نفطية في العالم، إذ تتصدر دولة فنزويلا هذه القائمة برصيد يقدر بنحو 303 مليار برميل من احتياطيات النفط. يجدر بالذكر أن إنتاج فنزويلا من النفط الخام يبلغ حوالي 700,000 برميل، وتشير الإحصائيات إلى أن حصة هذه الدولة في السوق العالمية للنفط الخام لا تتجاوز 1٪ فقط من المبيعات في عام 2021.

الوضع الاقتصادي للدولة المستخرج منها البترول

تم الإعلان عن الوضع الاقتصادي الصعب في فنزويلا، حيث شهد تراجعًا بسبب نقص الاستثمار والقيود التي فُرضت على البنية التحتية، والتي كانت قد تم فرضها من قبل الولايات المتحدة في عام 2019. تلك القيود تمنع البلاد من استخدام مصدر دخلها الرئيسي، وهو النفط. ومؤخرًا، حصلت شركة “شيفرون” على إذن من إدارة جو بايدن للتعاون والمشاورات مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية، بهدف تحقيق استقرار اقتصاد البلاد في المستقبل.