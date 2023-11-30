سر يخفيه عنا الأطباء" .. كريم برخص التراب مفعوله جبار مش هتقدري تعيشي من غيره بعد كدا .. جربيه مش هتندمي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - معجزة كريم البانثينول هتخلي الكل بتجنن من جمالك لأن كريم البانثينول يعتبر من الكريمات المعروف عنها انها تعطي نتائج فعالة للبشرة وتخلصها من الاسمرار والتصبغات والبقع وهو الأمر الذي يساعد تعزيز ثقة المرأة بنفسها ولذلك يسعى كل منهم لمعرفة الوصفات المختلفة التي يستخدم فيها كريم البانثينول وفي المقال سوف نخبركم عن وصفة البانثينول والنشا والبانثينول مع زيت الزيتون.

وصفة البانثينول وزيت الزيتون

تساعد وصفة البانثينول وزيت الزيتون على تفتيح الجسم ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:

قومي بإحضار ملعقة كبيرة من نشا الذرة و ملعقتان من كريم البانثينول بالإضافة لملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

يجب أن تقومي بإحضار وعاء لوضع المكونات فيه وتقليبها جيدا حتي تمتزج تماما.

ثم قومي بغسل الجسم بالماء الفاتر ووضع الخليط عليه لمدة عشر دقائق.

بعدها قومي بشطف الجسم بالماء البارد.

وتجفيفه جيدا مع وضع كريم البانثينول عليه لترطيبه.

وصفة البانثينول والنشا

يمكنك التمتع بالمميزات العديدة الخاصة بوصفة النشا وزيت الزيتون كالتلي:

قومي بإحضار ملعقة من البانثينول مع معلقه من مسحوق القهوة ونصف ليمونه طازجة بالإضافة إلى خمس ملاعق من دقيق الأرز ومعلقة صغيرة من ماء الورد.

ثم قومي بوضع الليمون وماء الورد مع الذرة والقهوة ودقيق الارز علي الي الخليط مع إضافة كريم البانثينول وتقليب المكونات جيدا.

وبعدها قومي بغسل بشرتك جيدا بالغسول المخصص لها وترك الخليط لمدة نصف ساعه علي وجهك لكي يتم امتصاصه تماما.

وللحصول على نتائج أفضل قومي بتكرار هذه التجربة ثلاث مرات في الأسبوع.