["مش هتبطلي تعمليها بالطريقة دي".. أقماع البامية طلعت كنز وانتي مش عارفة.. 7 استخدامات جبارة وغير تقليدية!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البامية من ألذ الأطعمة التي يفضلها الكثير من الناس طوال فترة الصيف حيث يمكن طهيها باكثر من طريقة، على سبيل المثال يمكن تحضيرها مع الصلصة الحمراء ويمكن أيضاً صنعها بطريقة “الويكا” بالعدس الأصفر، وبعد التقميع ينتج لدينا كميات كبيرة من أقماع البامية سرعان ما نتخلص منها لكنها مهمة للغاية ويمكن أن نستفيد منها في كثير من الأشياء سوف نخبرك بها بالكامل في السطور القادمة.

طرق استخدام البامية للشعر

تحتوي البامية على عدد كبير من العناصر الغذائية والفيتامينات الهامة لصحة الشعر والبشرة والجسم بالكامل، وهو ما يجعلها تستخدم بكثرة في الكثير من وصفات العناية بالبشرة والشعر.

أما بالنسبة إلى طريقة استخدامها للشعر فينبغي وضع شرائح البامية في إناء به ماء على النار حتى الغليان ثم تقوم بتصفية البامية من الماء وتستخدم قطعة من الشاش حتى نحصل على الجل المطلوب ثم تضيف إليه الجلسرين وزيت جوز الهند ثم بعدها نضع المزيج هذا على خصلات الشعر بالكامل من الجذور إلى الأطراف ونتركها لمدة 60 دقيقة كاملة ثم نقوم بغسل الرأس بالماء والشامبو خالي من السلفات، ويتم اتباع هذه الوصفة كل أسبوع ولمدة شهر ونصف للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

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فوائد البامية

والجدير بالذكر أن البامية تحتوي على معادن كثيرة مثل الزنك والمغنيسيوم التي تعمل على تعزيز معدل نمو الشعر وتقوية البصيلات والمادة اللزجة الموجودة فيها تساعد في فك تشابك الشعر بسهولة للغاية.