دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ضعي زيت الزيتون علي القرنفل في هذا المكان قبل النوم وستحصلين على نتائج رائعة حيث أن الكثير من النساء يعانون من مشاكل عديدة في الشعر ويقومون بشراء المنتجات غالية الثمن ولكنها تكون بلا أي فائدة ولذلك يتجه البعض إلى استعمال الوصفات الطبيعية المعروف عنها منذ زمن أنها تساعد علي حل هذه المشكلات مثل القرنفل الذي سوف نتحدث عنه في المقال.

فوائد القرنفل للشعر

["خلي الكل ينبهر بجمالك" .. ضعي زيت الزيتون علي القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك .. هتنبهري من النتيجة!!! ]

“خلي الكل ينبهر بجمالك” .. ضعي زيت الزيتون علي القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك .. هتنبهري من النتيجة!!!

يحتوي القرنفل على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل علي علاج الشعر كالتالي:

يعمل على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس وهو الأمر الذي يساعد بشكل كبير على الحد من قشرة الرأس.

يعمل على تقوية جذور الشعر وبصيلاته مما يقلل من ضرر التساقط بالإضافة إلي أنه يترك الشعر خاليا تماما من أي تعقيدات وتركه ناعما .

يساعد على جعل الشعر صحي وقوي من خلال التخلص من القشرة.

طريقة تطبيق القرنفل على الشعر

تستطيع استخدام القرنفل للشعر بكل سهولة من خلال الطريقة التالية :

يجب إحضار 15 حبة من القرنفل وربع كوب من زيت الزيتون مع طحن القرنفل بطريقة جيدة ليصبح بودر.

وبعدها يتم إضافة المكونين في وعاء ومزجهم جيدا مع وضع الخليط في زجاجة و رجها جيدا.

مع ضرورة وضع هذه الزجاجة في مكان مظلم لمدة لمدة سبعة أيام.

وبعد مرور المدة يجب أن يتم تصفية الزيت واستخدامه على الشعر من خلال حمام زيت مرتين في الأسبوع.