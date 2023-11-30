دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كل امرأة تبحث عن الرجل المناسب لها ولا يشترط أن يكون من نفس جنسيتها ونجد أن هذا الأمر كان غير متاح في المملكة العربية السعودية، والتي كانت تشترط أن يكون زواج المرأة السعودية من رجل سعودي، ولكن بمرور الوقت وتغير العادات والتقاليد ظهرت عادات مجتمعية جديدة في السعودية، تسمح للمرأة بالزواج من رجل أجنبي ونجد أن معظم النساء يفضلون الرجال من الجنسية المصرية، على اعتبار أنها أكثر جنسيه مناسبه للزواج تابعوا معنا للتفاصيل

الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية

[«صدمة كبيرة».. الفتيات السعوديات يفضلن الزواج من أبناء هذه الجنسية العربية ..هتتصدم لما تعرف الجنسية!!؟]

بالطبع انتشار ظاهرة زواج النساء في السعوديه من رجال أجانب لها أسباب ليست من فراغ والأسباب تكمن في احتياجات المرأة من حيث الاهتمام والحب والملاطفة وغيرها من تلك الأمور، والتي قد لا تجدها المرأة السعودية مع الرجل السعودي ولكن تجد الاهتمام واللطف والحب من الرجل الأجنبي، لأن الرجل السعودي تكون طباعه صعبة ويكون أكثر صرامة.

والمميز في هذا الأمر أن القانون يعطي الحق للمرأة السعودية في أن تحدد إقامة شريك حياتها داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وبهذا أصبح للمرأة دور واضح في اختيار شريك حياتها وتوجيه مصير حياتها الزوجية، ولكنها تشترط أن يكون هذا الزوج مقتدر ماديا حتى يوفر لها كافة متطلباتها ويعي معنى الزواج الحقيقي، وإلى هنا نكون قد انتهينا من سرد هذا الموضوع تابعونا لكل ما هو جديد.