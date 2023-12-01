["ضاع عمرك وانت متعرفهاش".. فوائد وضع حبة من القرنفل تحت اللسان كل ليلة.. مضمونة 100%!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - “ليها فوائد بالجملة “.. فوائد وضع حبة من القرنفل تحت اللسان كل ليلة.. لا شك أن فوائد وضع القرنفل تحت اللسان لا تعد ولا تحصى، وهذا لأن القرنفل يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الهامة والمواد الطبيعية التي تعالج الكثير من المشكلات التي تتعرض لها الأسنان والجهاز الهضمي والفم، وبمجرد أن تقوم بوضع حبة من القرنفل أسفل اللسان سوف تجني الكثير من الفوائد الصحية الكبيرة التي يحتاج إليها الجسم كاملاً بسائر أعضائه.

طريقة وضع القرنفل تحت اللسان

يمكنك وضع حبة واحدة فقط من القرنفل أسفل اللسان لمدة 5 دقائق فقط ومرة واحدة فقط في اليوم وهذا سوف يمكنك من ترطيب الفم إلى حد كبير وإذا كان لديك آلام في أسنانك فسوف يكون مفعوله مثل اليينج تماماً ولن يشعرك بأي ابن بعدها وهذا لأنه يقوم بتطهير الفم والاسنان من البكتيريا والجراثيم التي تتسبب في اصفرار الاسنان.

بالإضافة إلى أنه يعطي الفم رائحة منعشة ويقضي تماماً على الرائحة الكريهة ويقوم بتبديلها إلى رائحة عطرة جميلة لن تضايقك من حولك منك بعد الآن.

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فوائد وضع القرنفل تحت اللسان

يظهر تأثير القرنفل بشكل كبير على الجهاز الهضمي حيث يقضي على كافة الجراثيم والبكتيريا العالقة في الفم ويستعمل تحت اللسان لتعزيز إفراز اللعاب وهو ما يعالج جفاف الفم والحلق وهو أفضل علاج لحموضة المعدة والتخلص من آلام الأمعاء والقولون ةالنغظة بشكل عام، فقط داوم على حبة واحدة في اليوم الواحد.