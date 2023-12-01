«فرصة متتعوضش».. سيدة أعمال سعودية ثرية تطلب عريساً وتتكفل بالمهر وتكاليف الزفاف كاملة.. مقابل هذه الشروط البسيطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اتخذت سيدة أعمال سعودية خطوة ملفتة وغير تقليدية في المجتمع السعودي، حيث قررت البحث عن شريك حياة مناسب لها، ووضعت شروطا يجب على المتقدمين لطلب يدها الالتزام بها، بالإضافة إلى دفعها لتكاليف المهر بالكامل، تتعهد بمساعدة العريس في تغطية “مصاريف الزفاف”، وسنعرض لكم من خلال السطور القليلة القادمة كافة التفاصيل حول هذا الأمر تابعونا للمزيد من الأخبار.

مواصفات الشخص المتقدم

أوضحت السيدة أن المتقدم للزواج يجب أن يكون شابا محافظا على الصلاة، وذا خلق حسن، وخال من أي سوابق جنائية أو مخلة بالشرف، وأنه لا يتجاوز عمره 35 عاما، ويتسم بشكل جذاب، تعبر عن استعدادها لمساعدة العريس المستقبلي في تحمل تكاليف الحياة، وتؤكد استعدادها للوقوف إلى جانب أي شخص يتقدم للزواج مع مراعاة الشروط المحددة.

عائق عدم زواجها

[سيدة أعمال سعودية ثرية تطلب عريساً وتتكفَّل بالمهر وتكاليف الزفاف كاملة .. مقابل هذه الشروط البسيطة]

وبينت السيدة أن اختيارها لهذا النهج يعود إلى رغبتها في العثور على شريك يتعامل بشكل إيجابي مع تصرفات أخيها، الذي كان عائقا رئيسيا أمام زواجها حتى الآن، تعبر عن فقدان الأمل في تغيير قناعاته على الرغم من محاولات والدتهما وأقاربهما، وقررت بنفسها البحث عن شريك حياة يتحمل تلك التحديات ويقنع أخيها بالزواج، توضح أيضا أن أخاها الأكبر يشكل الحاجز الوحيد أمام زواجها، إذ رفض عدة متقدمين لأسباب غير مفهومة بالنسبة لها، ويتسبب في إثارة الاستفزاز وإخلال المواعيد عند كل محاولة للزواج، بهدف تحطيم أمل أي شخص يفكر في الزواج منها.