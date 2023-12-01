هتفضل طازه معاكي علطول" ..أفضل طريقة لتخزين "اللحمه" في الفريزر بطريقة صحيه لأطول فترة ممكنه ..جربيها وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالكثير من النساء وربات البيوت يتسائلون عن أفضل طريقة لحفظ وتخزين اللحوم الحمراء وذلك لحمايتها من التعرض للتلف والفساد لأطول فترة ممكنة، واللحوم الحمراء من أكثر الأطعمة سريعة التلف و عدم تخزينها بشكل صحيح يجعلها بيئة مناسبة لنمو الميكروبات، مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المعدية عند تناولها لذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة للحفاظ علي اللحوم لأطول فترة ممكن بدون ماتبوظ أو تتعرض للتلف.

افضل طريقة لتجميد وتخزين اللحمه بطريقة صحيحه

يجب استخدام أكياس خاصة للتجميد والمتوفرة في الأسواق لكي تحافظ على اللحمة من التلف والجفاف والإفساد ولطريقة التخزين تابع الخطوات التالية:

اولاً:قطع اللحمة إلى أحجام مناسبة للاستخدام المستقبلي.

ثانياً: قم بتغليف اللحمة بإحكام في الأكياس الخاصة المصممة للتجميد، وحاول إزالة الهواء من الأكياس قدر الإمكان.

ثالثاً:ضع الأكياس في درجة حرارة الفريزر العميقة، وتأكد من عدم تكديس الأكياس بشكل كبير، حتى لا يتم تشكيل طبقة سميكة من الثلج حول اللحمة.

رابعاً: يمكن وضع التواريخ على الأكياس لمعرفة موعد تجميدها.

خامساً:عند الاستخدام المستقبلي، قم بوضع اللحمة في الثلاجة للسماح لها بالذوبان بشكل تدريجي، ويفضل استخدام اللحمة المجمدة خلال 6-12 شهرًا من تاريخ التجميد للحصول على أفضل جودة.

ملحوظة:من المهم التأكد من إزالة الهواء من الأكياس بشكل كامل لتجنب تكوين الجليد والتأكد من إغلاقها بإحكام لمنع دخول الهواء والحفاظ على جودة اللحمة.