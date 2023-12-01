المايه السحرية .. استخدامات ماء المكرونة ستفاجئك كنز كبير في بيتك استخداماته رهيبة وكثيرة .. ضاع عمرنا واحنا بنرميها في الزبالة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بقي كل دا يطلع من مية المكرونة…حيث تقوم ربات المنازل بالتخلص من ماء المكرونة بعد الإنتهاء من سلقها، ولكن مالا تعرفه الكثير من السيدات بأن هذا فعل خاطئ للغاية، فلماذا ترمين المياه بينما تستطيعين استخدامها والإستفادة منها في الكثير من الأغراض المفيدة والتي ستفرق كثيراً في طبخك وفي بشرتك، لذا فمن خلال هذا المقال سوف نقدم لحضراتكم الإستخدامات السحرية لماء المكرونة.

الإستخدامات السحرية لماء المكرونة

غسيل الصحون المتسخة:- يعمل النشاء الموجود في ماء السلق على تحليل الأوساخ مما يجعل تنظيف الأطباق عملية سهلة جداً! كل ما عليك فعله هو نقع الأطباق بكمية مناسبة من ماء سلق المكرونة لبضع دقائق، ومن ثم تنظيفها بالطريقة المعتادة بالماء والصابون.

تغيير الشامبو:- انقعي شعرك في الماء المغلي للمكرونة بعد أن يبرد لمدة 10 دقائق لإستعادة لمعان ونعومة شعرك.

إفادة البشرة:- تحتوي مياه المكرونة النشوية علي أحماض أمينية وفيتامينات مفيدة بشكل خاص للبشرة يساعد علي شد البشرة وجعلها ناعمة وسلسة، كما أنه يزيل الشوائب.

تحضير عجينة البيتزا والخبز:- بقايا النشا الموجودة في الماء تضفي نكهة لطيفة إضافية علي أي عجينة.

تحضير البيستو:- استخدمي الماء المغلي الخاص بالمكرونة لصنع بيستو بقوام ممتاز.

شروط استخدام ماء المكرونة

عدم حفظها لفترات طويلة:- لا يمكن حفظ الماء لفترة طويلة، بل يُنصح استخدامها خلال أسبوع واحد من صنعها.

التخلص منها في حالة تغير قوامها أو لونها:- يجب التخلص منها في حالة أصبح قوامها أكثر تماسكًا أو في حالة تغير لونها للغائم.

عدم إضافة الزيت والملح إليها:- ينصح بعدم إضافة الزيت والملح إليها أثناء السلق حتى يمكن إعادة استخدامها مرّة أخرى فيما بعد.