دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبحت فكرة إعادة تدوير الأشياء من الأفكار الشائعة والمفيدة في الوقت الراهن، حيث لابد من استغلالها والاستفادة منها في تحويلها لأشياء أخري نافعة ومفيدة، وقد توفر عليك هذه الأفكار إنفاق الكثير من الأموال، ومن ضمن هذه الأشياء التي يمكن استغلالها وإعادة تدويرها على سبيل المثال لا الحصر، هي زجاجات العطور الفارغة، ومن خلال هذا المقال سنوضح لك بعض الأفكار التي يمكنك أن تنفذها بسهولة من خلال استغلال هذه الزجاجات الفارغة.

أفكار لاستغلال زجاجة العطر الفارغة

بعض أنواع الزجاجات تكون ذات أشكال جذابة ورائعة، فيا لها من خسارة إن لم تستغلها، فها نحن سوف نقدم لك بعض هذه الاستخدامات من خلال الزجاجة الفارغة فقط ومنها:

إذا كانت الزجاجة كبيرة الحجم يمكن استخدامها كمزهرية جذابة من خلال وضع عدد من الزهور التي تفضلها بداخلها.

يمكن صنع مصباح زيت جميلة، من خلال وضع قليل من الزيت في الزجاجة، ثم وضع فتيل.

يمكن استخدامها كقطعة ديكور، من خلال وضع بعض الأحجار ذات الألوان المبهجة بها.

يمكن استخدامها في مياه الاستحمام لتعطي رائحة جميلة.

بعض الاستخدامات الأخرى

يمكننا استخدام الزجاجات الفارغة في بعض الأمور الأخري مثل:

إذا لم تكن الزجاجة ذو حجم كبير، فيمكنك استخدامها في حفظ الدبابيس من الضياع.

يمكنك إعادة تعبئتها من خلال أحد المحلات المتخصصة في تركيب العطور.

يمكن أن تضعها بين الملابس المخزنة بدون وضع الغطاء، حتى تظل الملابس ذات رائحة جميلة .