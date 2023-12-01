[ازاي تدلعي جوزك وتبسطيه!!... جربي وصفة "زيت الزيتون مع الزبادي والقرنفل" على الأماكن دي من جسمك وهتنبهري من النتيجة... لن تستغني عنها بعد اليوم!!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الشعر هو تاج المرأة وسر جمالها لذا تبحث معظم النساء والفتيات عن أفضل الوصفات الطبيعية والخلطات الفعالة للحصول على شعر ناعم وجذاب مثل الهنود بعيدًا عن استخدام المواد الكيماوية ومستحضرات التجميل الضارة التي قد تلحق الأذى ببصيلات الشعر عند الاستخدام المتكرر، لهذا نقدم لكم طريقة جهنمية لعمل وصفة جبارة من مكونات طبيعية مفيدة ومغذية وهي وصفة زيت الزيتون والزبادي على القرنفل للتمتع بالجاذبية والجمال الذي تحلم به معظم نساء العالم.

مكونات وصفة زيت الزيتون والزبادي على القرنفل لتنعيم الشعر

نستعرض معكم اليوم طريقة عمل وصفة طبيعية جبارة لعلاج جميع مشاكل ااشعر باستخدام مكونات طبيعية مغذية وفعالة وكذلك متوفرة في كل بيت عن طريق تحضير التالي:

3 ملاعق من زيت الزيتون الطبيعي.

كوب واحد من الزبادي.

ملعقة صغيرة واحدة من القرنفل الناعم.

3 ملاعق من العسل الأبيض.

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خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون والزبادي على القرنفل لعلاج مشاكل الشعر المختلفة

يمكنك الحصول على شعر ناعم وجذاب ملئ بالحيوية واللمعان عن طريق تطبيق هذه الوصفة الرهيبة على الشعر كالتالي:

نحضر وعاء مناسب لتحضير الوصفة لنضع فيه كوب من الزبادي والقرنفل ونمزجهم معاً جيداً.

نضيف زيت الزيتون مع ثلاث ملاعق من العسل ونستمر في تقليب جميع المكونات معاً حتى تمام التجانس.

نوزع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك المستمر لفروة الرأس.

نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ساعة كاملة ثم نغسل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو.

ينصح بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مذهلة في وقت قياسي.