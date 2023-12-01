طريقة تستاهل ملايين… طريقة جهنمية لقلي البطاطس في دقيقة واحدة وبدون استخدام نقطة زيت بطعم زي المطاعم بالظبط .. خليكي ست بيت شاطرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتميز البطاطس المقلية بشهرتها الواسعة وانتشارها في مختلف أنحاء العالم، حيث يفضل الكثيرون تناولها في وجبات الإفطار أو العشاء، كما تُقدم كطبق جانبي مع العديد من الوصفات. ورغم أن تحضيرها التقليدي يتضمن استخدام كميات كبيرة من الزيت، إلا أن ارتفاع أسعار زيت الطعام يجعل البحث عن بدائل أمرًا ضروريًا. إليكم فرصة تجربة البطاطس المقلية بكميات أقل أو حتى بدون استخدام الزيت

طريقة عمل البطاطس المحمرة بدون استخدام زيت

وفي ظل هذا الواقع، يمكن اعتماد طرق جديدة وغير تقليدية لتحضير البطاطس بدون زيت، حيث يعتبر تحميصها في الفرن من الخيارات الشائعة. يكفي قطع البطاطس إلى أصابع متوسطة الحجم ووضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم وضع الصينية في الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تقل عن نصف ساعة، لتحصلوا على بطاطس ذهبية جميلة ولذيذة.

طرق مبتكرة أخرى لعمل البطاطس المقلية بدون استخدام زيت

أما طهي البطاطس في المقلاة الهوائية، فهي أحد الطرق السهلة والسريعة للاستمتاع بالبطاطس المقلية بدون زيت. يتم قطع البطاطس ووضعها في المقلاة الهوائية، حيث يتم شويها بدرجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة قصيرة باستخدام تقنية الحرارة العالية. هكذا، يمكنكم الاستمتاع بطعم لذيذ ومقرمش دون الحاجة إلى الكميات الكبيرة من الزيت.