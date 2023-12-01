هتجنني الراجل من هنا ورايح.. هترجع شباب تاني لو عمرك فوق الـ 60.. استخدمي زيت الزيتون والموز في هذه المنطقة وهتدعيلي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف عند كل السيدات الحصول على منتجات طبيعيه لتفتيح البشره في الأماكن الداكنة وتفتيح البشرة من خلال تقدر السن من العوامل التي تؤثر على البشرة حيث تلجأ إلى استخدام كريمات عاليه السعر للحصول على النتيجة المثالية وايضا لا تعطيها نفس النتيجة التي تريدها لذلك سوف نعرض عليكم في هذا المقال بعض الطرق ،والوصفات تعطي البشره النظاره والنعومه

وصفة زيت الزيتون والموز

من المعروف أن زيت الزيتون موجود في كل مكان والبيوت وهو رخيص الثمن وفاكهة الموز من الفواكه التي توج على مدار العام ومن الفواكه ذات السعر البسيط :

اولا معلقه من الموز المهروس .

ثانيا معلقة من خل التفاح.

ثالثا معلقة من اللبن.

طريقة تحضير وصفة الموز وزيت

يمكنك عمل هذه الوصفة في المنزل بكل سهولة ويجب عليك اتباع الخطوات التالية للحصول على وصف مضمونه :

ويمكنك عمل وصفة الموز وزيت الزيتون بكل سهوله.

احضري وعاء مناسب وثمرة موز باستخدام الشوكة أو الهراسه.

ثانيا ثم ضيفي إليه خل التفاح واللبن وباقي المكونات الأخرى وامزجي المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لديك خليط متجانس ومناسب.

نظفي البشرة جيدا وضعي الخليط واتركيه لمده 20 دقيقة.

ثم اغسليه بالماء الفاتر لتتخلصي من الاسمرار والسواد والبقع الداكنة وتحصلي على بشرة ناصعة البياض.

كما يمكن استخدام هذه الوصفة على منطقة الكوع والركبتين للتخلص من الاسمرار.