دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المكسرات تُعتبر أمنع أنواع الأطعمة اللذيذة والمفيدة للصحة، وتُحبها الناس من مختلف الأعمار بسبب طعمها الرائع والفوائد الصحية الكبيرة التي تقدمها ومع ذلك، هناك بعض الأنواع من المكسرات التي ينبغي تناولها بحذر بسبب الآثار الضارة المحتملة على الصحة العامة، ومن بين تلك الأنواع الفول السوداني والصنوبر سنسلط في هذا المقال الضوء على أبرز الأنواع المكسرات الضارة ونقدم تحذيرات تتعلق بها يهم التعرف على هذه الجوانب الضارة لضمان تناول المكسرات بطريقة صحية وآمنة.

أبرز أنواع المكسرات الضارة

هناك ثلاثة أنواع من المكسرات شهيرة ومتوفرة في الأسواق، ومن الممكن أن تسبب تناولها بكميات زائدة مشكلات صحية خطيرة تتضمن هذه المكسرات:

[«سم قاتل لأولادك ».. نوع من أنواع المكسرات سيكون سبب بوفاتك إذا لم تبتعد عنه..تعرف عليه قبل فوات الأوان!!!]

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون غير الصحية يمكن أن يؤدي تناولها بكميات كبيرة إلى زيادة الوزن وزيادة احتمال الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة.

الفول السوداني: يعتبر شهيًا ومحببًا للكثيرون، ولكن تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بسرطان الكبد.

الصنوبر: قد يكون له طعم مر وغير محبب لبعض الأشخاص، ولكن تناوله بشكل زائد يمكن أن يسبب مشاكل صحية.

أهم أنواع المكسرات المفيدة والمغذية

[«سم قاتل لأولادك ».. نوع من أنواع المكسرات سيكون سبب بوفاتك إذا لم تبتعد عنه..تعرف عليه قبل فوات الأوان!!!]

هناك العديد من الأنواع المفيدة لصحة الجسم والتي تزوده بالمعادن والفيتامينات الهامة، ومن بين هذه الأنواع:

الفستق: يتميز بطعمه اللذيذ ويحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية الصحية.

الكاجو: يُعتبر واحدًا من أكثر المكسرات غنىً بالفوائد، ومنها تأثيره الإيجابي على خفض ضغط الدم.

اللوز: يساعد في تزويد الجسم بالدهون الصحية غير المشبعة.

البندق: يُعتبر من المكسرات المفيدة لصحة القلب ويسهم في حمايته من الأمراض.