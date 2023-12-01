امرأة تطلب الخلع من زوجها بشكل مفاجئ وتكشف عن تفاصيل صادمة... وذلك بسبب تناول زوجها لهذه الأكلة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقف السيدة فرح بعبون حزينة وقلب مليء بالألم داخل قاعة محكمة الأسرة ، حيث تشارك قضيتها وتروي قصتها ومعاناتها مع زوجها تقول فرح: “تزوجت من هذا الرجل قبل ثماني سنوات، وكان زواجنا في البداية يسير بشكل جيد. أنجبت منه طفلين، وكنت داعمة له في جميع التكاليف المالية، حتى في الحياة اليومية”.

أسباب الطلاق

و أكملت فرح حديثها قائلة: “لقد لاحظت أن زوجي لا يولي اهتمامًا كافيًا لنظافته الشخصية، وهو الأمر الذي بدأت ألاحظه منذ البداية في البداية، فكرت أن ربما يعود ذلك إلى فترة العزوبية التي قضاها قبل الزواج، ولكن بعد مرور عام من الزواج، أصبح واضحًا أنه يعاني من مشكلة في هذا الجانب لقد وصلت الأمور إلى حد يجعله يتناول الثوم والبصل يوميًا دون أن يكترث برائحته كان هذا الأمر لا يُحسد عليه، وبالرغم من محاولاتي المتكررة لفت انتباهه إلى هذه القضية بطرق لطيفة تجنب إحراجه، إلا أنه لم يظهر أي تحسن في هذا السلوك.”

جهود الزوجة لعدم الطلاق

وتابعت قائلة: “على الرغم من هذا الواقع، لكنني حاولت مرارًا وتكرارًا تغيير سلوكه، حيث بدأت أشعر بالنفور من تلك الحالة ومن البيت الذي يجمعني بهذا الرجل في إحدى المرات، تناول كميات كبيرة من الثوم والبصل، وطلبت منه أن يغسل يديه، ولكن رده كان عنيفًا حيث انهال علي بالضرب والشتائم، وأخرجني خارج البيت رحلت إلى منزل أهلي، وأصبحت مقررة أنني سأقوم برفع قضية خلع ضد هذا الرجل.

واليوم، أجلست في المحكمة حيث تم النظر في القضية، وتم الخلع بناءً على المعلومات المقدمة من قبلي هذه التجربة كانت صعبة، ولكنني أدركت أن الحفاظ على صحتي النفسية ورفاهيتي الشخصية هو الأمر الأهم.”