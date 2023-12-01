سيدة أعمال سعودية ثرية تبحث عن شريك حياة.. وتعرض دفع المهر وتغطية كاملة لتكاليف الزفاف بناءً على شروط بسيطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سيدة أعمال سعودية قامت بخطوة “جريئة” وغير مسبوقة في المجتمع السعودي، حيث قدمت نفسها للبحث عن زوج مناسب، محددةً شروطاً يجب على كل من يتقدم لخطبتها أن يلتزم بها وعدت بتحمل تكاليف المهر بالكامل، وكذلك بتقديم المساعدة المالية للعريس في “مصاريف الزفاف.

شروط العريس المطلوبة

السيدة الأعمال السعودية تطلب من المتقدم للزواج عنها أن يتوافر فيه عدة شروط، بما في ذلك أن يكون شابًا محافظًا على الصلاة، وذا خُلقٍ حسن، وخاليًا من أي سوابق جنائية أو مخلّة بالشرف، وأن يكون عمره دون الـ35 عامًا، وأن يمتلك شكلاً مقبولاً. تعرب عن استعدادها لدعم “زوج المستقبل” في تكاليف الحياة، مؤكدة على جاهزيتها للوقوف إلى جانب من يستوفي جميع هذه الشروط.

تأتي هذه الخطوة الجريئة نتيجة لتجربتها الصعبة مع أخيها الذي كان السبب في عدم زواجها حتى الآن بسبب تصرفاته الرعناء. تسعى للعثور على شريك يكون قويًا وجادًا، قادرًا على التأثير في أخيها وإقناعه بالزواج منها. ترى أنها فقدت الأمل في تغيير تصرفات أخيها على الرغم من محاولات والدتهما وأقاربهما، لذلك قررت السيدة الأعمال البحث بنفسها عن شاب يتحمل هذا التحدي.

تشير إلى أن العائق الرئيسي أمام زواجها هو أخوها الأكبر الذي رفض عدة مرات متقدمين بطرق غير مبررة بالنسبة لها. يقوم بتحدياتها بشكل متكرر، حيث يُفضل تجاهل اتصالات المتقدمين وإخلال المواعيد بهدف تقويض فرص الزواج.