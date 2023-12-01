دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رغم زواجها منه عن حب .. فتاة سعودية تعود إلى اهلها بفستان الزفاف وتتطلق لهذا السبب الصادم,

كشفت فتاة عن سبب غريب لطلاقها من زوجها بنفس يوم الزفاف وعادت إلى أهلها بفستان العرس رغم زواجهما عن حب.

احتكاك أخت العريس معها

وقالت الفتاة في رسائل متداولة أن شقيقة العريس هي السبب بعدما دخلت عليها في قاعة الزفاف وهي في جلسة تصوير مع صديقاتها ووجهت لها كلمات غاضبة حيث قالت أخت العريس: ” خير تاركته برا وتصورين وتتضحكين هنا زي الهبلا، وهو ينتظرك يصور معك إيش حضرتك وترمي فلاش المصورة بالأرض، وتولع بينهم”.

وأوضحت الفتاة أن المصورة وقعت معها عقد تعويض في حال حدث أي ضرر لها مشيرة إلى أنها ستدفع ثمن الفلاش الذي سقط على الأرض والذي يبلغ ثمنه 9 آلاف ريال.

وتابعت الفتاة : طلعت محرشتهم أمه ومحرشة العريس وقت تصويري مع صديقاتي الكل فجأة شاش واتهاوش مع أخته وترتفع أصواتنا وقامت المنسقة حقت القاعة تقول لصديقاتي يطلعون وفعلا طلعوا، ودخل هو وأخذنا وعطينا أمه وخواته فيه ، قامت أمه تزيد النار حطب تقول ذي اللي أنت اخترتها ما تسوى فلانة بنت فلان، وتابعت أم العريس: لو أنك شايفها على الكوشة شلون تطالعنا وتخز وتعطينا مقفاها كل ما رقصنا معها ماهي شايفتنا إلا عند مواطيها ما ترقص إلا مع أهلها.