هتبقى حامية نااار زي الموس .. طريقة مدهشة لسن السكاكين داخل منزلك بشئ لم يخطر على بال العفريت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السكاكين من أدوات المطبخ التي لا غني عنها في كل منزل حيث تستخدم في تقطيع اللحوم والخضروات والخبز وغير ذلك من العديد من الاستخدامات ، وقد تعاني ربة المنزل من وجود بعض السكاكين الباردة بسبب كثرة الاستخدام مما تحتاج إلى أن تسن لتصبح حامية للدرجة المطلوبة حيث يبحثن عن طرق لحل هذا الأمر أو اللجوء إلى شراء سكاكين جديدة حتى يصبح تقطيع الطعام خاصة اللحوم والدواجن عملية سهلة لا تحتاج لمجهود كبير ولكن هناك طريقة سهلة لسن السكاكين القديمة هترجع السكاكين الباردة حامية مثل الموس سوف نوضحها خلال هذا المقال.

طريقة سن السكاكين القديمة

يمكنك سن السكاكين القديمة بأكثر من طريقة ومن ضمن تلك الطرق سن السكين بإستخدام ورق الالومنيوم أو الفويل ويعرف بورق القصدير أيضاً المستخدم في تغليف الطعام حيث يتوفر في كل منزل وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

إحضار غلاف أو قطعة من ورق القصدير أو الالمونيوم وتقطع إلى بعض الطبقات المتساوية ثم يتم رصدها مع بعضها.

نحضر السكين المراد سنها ثم قم بتمريرها بين أطراف ورق القصدير وبعضه عدة مرات.

جربي استخدام السكين في تقطيع بعض قطع اللحم او الدجاج لاختبارها إذا وصلت للدرجة المطلوبة أو لا حتي تمرري نصل السكين مرة أخري علي ورق القصدير.

يجب تنظيف السكين جيداً من كل آثار القصدير قبل الاستخدام وسوف تلاحظين أن السكين بهذه الطريقة أصبحت حادة مثل الموس وفي دقائق معدودة فقط.

طريقة سن السكاكين الباردة في دقائق

يمكنك سن السكين البارد أو التالي من خلال الخطوات التالية:

احضري قطعة من ورق الصنفرة وهو الورق المستخدم في الدهان.

قومي بطي قطعة ورق الصنفرة نصفين بحيث يكون الجزء الخشن بالداخل والناعم بالخارج.

حركي نصل السكين على الجزء الخشن الداخلي ورق الصنفرة عدة مرات ذهاباً وإياباً حتى تحصلي على نتيجة مبهرة سكين حاد كما لو كان جديد.