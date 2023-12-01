دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسبب انتشار مشكلة النسيان بين البشر يفقد الكثيرون منهم المفاتيح الخاصة بالاقفال وخاصة إذا كانت هذه الأقفال من أجل أشياء ثمينة وغالية الثمن وعند ضياعها يشعر هؤلاء الناس بحالة من القلق على الاغراض الموجوده بداخل هذا المكان وفي هذا المقال سوف نخبركم عن طرق سهلة وسريعة تمكنكم من فتح الأقفال بكل سهولة.

طرق بسيطة لفتح الأقفال

[“هتفتحه من غير ماتكسره” .. طريقة سحرية ومجربة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. جربها مش هتندم!!!!!!]

“هتفتحه من غير ماتكسره” .. طريقة سحرية ومجربة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. جربها مش هتندم!!!

هناك بعض الطرق السهلة والبسيطة والتي تمكنكم من فتح الأقفال مثل:

فتح القفل باستخدام العبوات المعدنية من خلال قيامك بقص جزء من العبوة علي شكل حرف الT ولف القطعه التي تم قصها حول الطرف المتحرك ولكن شرط أن يكون الجزء العمودي من حرف الT هو ما يلتف حول الطرف بالداخل وايضا يمكنك استخدام الجزء العلوي من الحرف لدفع القطعة المعدنية داخل القفل.

يمكنك فتح القفل باستخدام مفاتيح الربط من خلال إحضار مفتاحين من مفاتيح الربط تكون احجامها اكبر من حجم فتحة الجزء المتحرك بقليل ثم يجب القيام بإدخال المفتاحين لكي يصبح متجاوران ويكون الجزء السميك اعرض من فتحة القفل المتحركة ثم قم بوضع طرفي المفتاحين بالداخل وضمهما معا وسيتم تحطيم القفل.

بعض الحيل فتح القفل بدون مفتاح

[“هتفتحه من غير ماتكسره” .. طريقة سحرية ومجربة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. جربها مش هتندم!!!]

“هتفتحه من غير ماتكسره” .. طريقة سحرية ومجربة لفتح القفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. جربها مش هتندم!!!

يمكنك فتح القفل بدون مفتاح من خلال القيام بواحدة من هذه الطرق:

تستطيع إحضار قطعة من الألومنيوم وقصها حسب شكل المفتاح القديم وقم بوضع قطعة الألومنيوم في مكان المفتاح ليتم فتحه بسهولة.

فتح القفل باستخدام المطرقة من خلال سحب القضيب المتحرك منه بقوة الى اعلى عن طريق إدخال إصبعين مع سحب منحنى العمود وإجباره على الخروج.