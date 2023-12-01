لغز حير جميع الناس!!... لماذا لا يتم ترتيب الحروف الموجودة في الكيبورد ترتيبا ابجديا حسب كل لغة... اعرف السبب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترتيب حروف لوحة المفاتيح ليس عشوائيًا، بل يعود إلى تاريخ طويل من التطور والتحسينات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والسرعة في الكتابة يعتبر ترتيب “QWERTY” الأكثر شيوعًا، وتم تصميمه في الأصل في القرن التاسع عشر من قبل كريستوفر شولز، وهو مصمم أمريكي، لحل مشكلة الانغماس المتكرر الذي كان يحدث في الآلات الكاتبة القديمة.

لماذا لا يتم ترتيب الحروف الموجود في الكيبورد ابجديا

تم تنظيم حروف لوحة المفاتيح بشكل يقلل من التداخل بين المطارق في آلات الطباعة لتجنب التصاقها مع بعضها البعض بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الترتيب لتوفير أقصى قدر من الفعالية للكتابة السريعة، حيث يتم وضع الحروف الأكثر استخدامًا بشكل مركزي لتسهيل وصول الأصابع إليها رغم وجود ترتيبات أخرى مثل “Dvorak” تدعي تحسين الكفاءة، إلا أن ترتيب “QWERTY” ما زال الأكثر استخدامًا وانتشارًا في معظم اللغات لذا، ترتيب حروف لوحة المفاتيح يعكس توازنًا بين تحسين الأداء والراحة في استخدامها يوميًا.

يعكس تاريخ لوحة المفاتيح كيف تطورت تلك التكنولوجيا مع مرور الوقت، وكيف تم التفكير بعناية في تصميمها لتلبية احتياجات وراحة المستخدمين هذا يبرز الأهمية التي تلعبها التكنولوجيا في تشكيل وتحسين طرقنا اليومية للتفاعل مع الأدوات والأجهزة المختلفة العالم كريستوفر شولز يعتبر مخترع الآلة الكاتبة، وكانت الحروف في النموذج الأول من هذه الآلة مرتبة بتسلسل أبجدي. ومع ذلك، جاءت نصيحة أحد أصدقاءه ليقترح أن ترتيب الحروف ليس مريحًا على الإطلاق. كان الفرد يستهلك وقتًا طويلاً لكتابة أي كلمة، مما دفع شولز إلى توزيع الأحرف استنادًا إلى تكرار استخدامها. في هذا السياق، بدأ يُنظم الحروف في أماكن تسهّل الوصول إليها.